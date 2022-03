Chris Rock fue consolado por sus amigos famosos tras cachetada de Will Smith

Como es lo usual, luego de que la ceremonia de los Óscar finaliza, las estrellas de Hollywood asisten a las diferentes fiestas que organizan las diferentes personalidades y marcas dentro de la industria, y este 2022 no fue la excepción.

Por supuesto, la comidilla del evento fue la cachetada que Will Smith le propicio al actor y comediante Chris Rock luego de que este se refiriera a la alopecia de su esposa, Jada Pinkett Smith.

Y aunque se decía que fue precisamente en una de estas fiestas que ambas estrellas hicieron las pases lo cierto es que mientras WIll alardeaba su premio en la fiesta ofrecida por Vanity Fair, Rock recibía el apoyo de las figuras que fueron invitadas a la exclusiva fiesta que el gerente musical Guy Oseary dio en su casa.

Chris Rock no se ha referido a lo ocurrido durante la edición número 94 de los premios Óscar. (ROBYN BECK/AFP)

Según Page Six, allí Rock fue consolado por los también comediantes Wanda Sykes y Sacha Baron Cohen mientras otra gran cantidad de celebridades se le acercaron y le ofrecieron su apoyo.

“Chris estaba muy tranquilo, había mucho amor por él en esa fiesta. Wanda Sykes fue su compañera durante la noche. Estaba sentado en la mesa de comedor de Guy y la gente hacía fila para consolarlo y ofrecerle apoyo”, dijo una fuente al medio especializado.

En una fotografía publicada por el propio Oseary en Instagram se puede ver a Rock sonriendo junto a otras estrellas como Woody Harrelson y Robert De Niro.

De acuerdo con Page Six, en la fiesta de Oseary también hubo estrellas como Taylor Swift, Leonardo DiCaprio, Robert Pattinson, Billie Eilish, Zoë Kravitz, Shawn Mendes, Penélope Cruz y Javier Bardem, Andrew Garfield, Olivia Colman, Jason Momoa, Amy Schumer, Jessica Chastain, Maggie Gyllenhaal y Peter Sarsgaard.

Además, Pedro Almodóvar, Rita Ora, Taika Waititi, Larry David, Trevor Noah, Janelle Monae, Ashton Kutcher y Mila Kunis, Anya Taylor-Joy, Sienna Miller, Cooper Hoffman, Alana Haim, Elliot Page y John Leguizamo.

Una disculpa

En una entrevista ofrecida este miércoles 30 de marzo en el programa de The Ellen DeGeneres Show la comediante Wanda Sykes (quien era la anfitriona de la edición número 94 de los premios de la Academia junto a Regina Hall y Amy Schumer) reveló que luego de lo ocurrido en la ceremonia Chris Rock se le acercó para disculparse con ella.

“Espero que no le importe que diga esto, pero vi a Chris en la fiesta de Guy y tan pronto como me acerqué a él, lo primero que dijo fue:‘ Lo siento mucho’. Yo estaba como, ‘¿Por qué estás disculpándote?’. Me dijo: ‘Se suponía que iba a ser tu noche, tú, Amy y Regina estaban haciendo un gran trabajo. Lamento mucho que ahora se trate de esto’”, dijo Sykes en declaraciones reproducidas por People.

(Captura Instagram Guy Oseary)

Y añadió que no se sorprendió “porque así es Chris”.

En esa entrevista, Sykes comentó que considera que tanto ella como sus coanfitriones merecen una disculpa, pues trabajaron muy duro para quedar a la altura del evento.

“Sé que se disculpó con Chris (coproductor Will Packer), pero creo que, ya sabes, éramos las anfitrionas (...). Esta era nuestra casa, te invitamos a entrar, íbamos a cuidarlos a todos y asegurarnos de que la pasaran bien. Y nadie se ha disculpado con nosotros. Y trabajamos muy duro para armar ese programa, estoy como, ‘¿Qué diablos es esto?’”, recalcó.

Además, cuando se enteró de lo que había pasado en el Teatro Dolby de Los Ángeles, “me sentí muy mal por mi amigo Chris. Y fue repugnante, absolutamente repugnante”.

Wanda Sykes (centro) considera que ella y sus compañeras Amy Schumer (izquierda) y Regina Hall (derecha) se merecen una disculpa por parte de la producción de los Óscar 2022. (ROBYN BECK/AFP)

“Me sentí enferma físicamente y todavía estoy un poco traumatizada por eso. Lo dejaron quedarse en el sitio, disfrutar el resto del espectáculo y aceptar su premio, entonces pensé: ‘¿Qué tan asqueroso es esto? Este es simplemente el mensaje equivocado’”, finalizó.

Hasta ahora Chris Rock no se ha referido al altercado con Will Smith durante la gala de los premios Óscar 2022, el pasado domingo 27 de marzo. Solo se sabe que el actor y comediante se negó a levantar cargos contra El príncipe del rap.