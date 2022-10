‘Chilindrina’ acusada de racismo en redes sociales tras criticar imitadores

La actriz mexicana María Antonieta de las Nieves es reconocida por su icónico personaje de la “Chilindrina” en El Chavo del 8, al cual interpreta desde hace más de 49 años.

Incluso, recibió el premio récord Guinness a la personificación más larga de la historia por su trayectoria siendo reconocida como la pequeña hija de “don Ramón”, desde 1973.

Y es que tuvo que enfrentar a Chespirito y a la productora Televisa por los derechos de su personaje en una batalla legal que duró más de 12 años. Al respecto, María Antonieta confesó en el 2020, en una entrevista con un programa matutino de Telemundo, que fueron años muy difíciles para ella.

“Chespirito tiene su punto de vista y yo tengo el mío; entonces, cada quien defiende su punto de vista y eso llevó a una demanda, sí llegó a algo muy fuerte”, aseguró la comediante en ese entonces.

Ahora, tras medio siglo de interpretar a la “Chilindrina”, De las Nieves se enfrenta a una fuerte polémica por algunas declaraciones que dio a la prensa mexicana con respecto a las imitaciones de su icónico personaje.

En principio, se refirió a la “Chilindrina Huechana”, que es interpretada por el peruano Alex Brandon y causó sensación en redes sociales, calificándola como “fea y fatal”. Su molestia, principalmente, se debe a la sexualización y a la atribución de características adultas a la figura de la “Chilindrina”.

“Imagínate que una ‘Chilindrina’ se está presentando con cerveza en mano y, además, es un chico que no es chica. Es un chico que se cree la ‘Chilindrina’. No, no, está fatal”, fueron sus palabras al respecto.

Pero, sin duda alguna, lo que más molestó a los fanáticos fueron sus palabras sobre una imitadora de tez morena que también ‘se mete en la piel’ de su personaje, pero en este caso es en un programa televisivo.

”Hicieron un concurso donde aparecieron seis ‘Chilindrinas’ blancas y una negra. No tengo nada en contra de los negros; lo que tengo en contra es que me estén imitando con una ‘Chilindrina’ con la portada de mis fotografías. Yo, precisamente ayer, me fui a registrar todos mis personajes, que me cuestan mucho dinero, trabajo, esfuerzo y más de 50 años de tener una imagen limpia para que estén haciendo este tipo de cosas”, concluyó la intérprete.

Ante las declaraciones de la actriz, las cuales se viralizaron en TikTok, los usuarios de la red social hicieron comentarios como: “Ladrón que roba a ladrón tiene 100 años de perdón”. “Imagina que cada actor meta una demanda por como usan sus personajes”. “¿Y cuánto dinero ganó y gana cuando viene a Perú?”.

