Cheslie Kryst: así fue la vida de Miss USA, quien se dedicó a servir a los demás

En la última imagen que Cheslie Kryst compartió en Instagram aparece posando, luciendo su belleza de siempre. A la foto le acompaña un inquietante mensaje con el que quizá la presentadora de televisión, Miss Estados Unidos 2019 y abogada dedicada a defender “injusticias”, quería mostrar lo que estaba sintiendo.

“Que este día te traiga descanso y paz”, escribió.

Cheslie Kryst, de 30 años, falleció la mañana del domingo 30 de enero. La policía de Manhattan, en Nueva York, informó que la mujer había saltado desde el edificio Orion, en la calle 42, un ostentoso rascacielos de la zona donde ella residía. Su muerte pone en la palestra la importancia de la salud mental. Un tema del que ella había hablado en el 2019, para recordar su relevancia.

“Hago todo lo posible para asegurarme de mantener en forma mi salud mental. Y lo más importante que he hecho es hablar con una consejera. Me resulta muy fácil hablar con ella, me da buenas estrategias, sobre todo si estoy triste, feliz o se me presenta un mes complicado”, recordó a The New York Post.

Un año después, siempre en el marco de la concientización sobre salud mental, Kryst volvió a retomar la importancia de protegerla y cómo lo hacía ella.

Esa vez habló de su autocuidado con el medio estadounidense The Hilltop y sus declaraciones fueron replicadas recientemente por el diario español El País.

“Me levanto temprano cada día, (a las 6:45 a. m.), establezco límites: cuando estoy en casa no respondo mensajes después de las 6 p. m. y sigo una rutina de ejercicios para mantener en forma el cuerpo y la mente”, detalló.

Lamentos

En la actualidad, Cheslie Kryst trabajaba como presentadora en el programa de entretenimiento Extra TV; adicionalmente tenía un blog de moda (White Collar Glam) y no estaba desligada de los certámenes de belleza. Miss Estados Unidos 2019 fue invitada a participar como comentarista en la pasada edición de Miss Universo, certamen que se realizó en Eilat, Israel. Ella dio sus opiniones junto al presentador Carson Kressley. Horas más tarde compartió imágenes de su experiencia, en las que aparecía con la ganadora Harnaaz Sandhu.

“Esto es desgarrador e increíble. Siempre fuiste una inspiración para muchos. Descansa en paz, Cheslie”, escribió Miss Universo, quien retrató su mensaje con una fotografía en la que reían a carcajadas.

Las condolencias de Sadhu son parte del sentir del mundo de los certámenes de belleza, ámbito en el que organizaciones y figuras lamentan la partida de Cheslie. En la página oficial de Miss Universo compartieron un sentido mensaje en el que, además, invitan a las personas a buscar ayuda.

“Las organizaciones Miss Universo y Miss USA están devastadas al enterarse de la pérdida de Cheslie Kryst, Miss USA 2019. Era una de las personas más brillantes, cálidas y amables que hemos tenido el privilegio de conocer, e iluminaba cada habitación en la que entraba. Toda nuestra comunidad lamenta su pérdida. Nuestros pensamientos y oraciones están con su familia durante este momento difícil”, escribieron.

En su mensaje, añadieron: “Si tiene pensamientos suicidas o está experimentando una crisis de salud mental, busque ayuda llamando a la línea directa nacional (para EE.UU.) de prevención del suicidio al 1 800-273-8255 o visite SuicidePreventionLifeline.org”. Más adelante usted podrá encontrar el dato de una línea similar a la que puede acudir en Costa Rica.

Una vida para servir

Además de realizarse en el mundo del entretenimiento y continuar relacionada en el ámbito de los certámenes de belleza, Cheslie Kryst fue abogada y obtuvo una maestría en administración de empresas.

A través de la abogacía, Cheslie buscaba servir a los demás. En los últimos tiempos trabajaba junto a personas privadas de libertad que habían recibido, según su criterio, condenas injustas.

En un comunicado, en el que se notificó sobre la lamentable noticia, la familia de Cheslie recordó su misión de vida.

“Con devastación y gran dolor compartimos el fallecimiento de nuestra amada Cheslie”, se lee en el comunicado.

“Su gran luz fue la que inspiró a otros en todo el mundo con su belleza y fuerza. Ella importaba, amaba, reía y brillaba. Cheslie encarnó el amor y sirvió a los demás, ya sea a través de su trabajo como abogada que lucha por la justicia social, como Miss USA y como presentadora de EXTRA. Pero lo más importante, como hija, hermana, amiga, mentora y colega, sabemos que su impacto perdurará”.

Cheslie fue una activista del movimiento Black Lives Matter y no dudaba en alzar la voz ante lo que consideraba injusticias.

Ella, mujer afrodescendiente, enfrentó comentarios despectivos cuando se convirtió en Miss Estados Unidos, “siendo diferente” a las otras competidoras. Siempre lució su cabello rizado con fuerza y orgullo.

“Mi desafío ante lo establecido llamó la atención de los trolls, y no puedo contar cuántas veces he borrado comentarios en mis redes sociales que tenían emojis de vómito e insultos diciéndome que no era lo suficientemente guapa para ser Miss Estados Unidos o que mi estructura muscular era en realidad un cuerpo de hombre”, escribió en la revista Allure, replicó El País.

Kryst nació en 1991, en Michigan, sin embargo creció en Carolina del Norte. De ese último estado fue Miss, igual que su mamá, a quien le dejó todos sus bienes a través de una nota que escribió antes de partir.

Existe ayuda

Si usted o alguna persona conocida ha considerado el suicidio, llame para asistencia al 9-1-1. Para niños, niñas y adolescentes está también disponible la línea 1147 y las adolescentes madres y sus familiares pueden recurrir al 800-2262626.