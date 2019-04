“En ese momento él me dijo: 'Encantado de conocerte’. A lo que yo le contesté: ‘No, nos hemos conocido antes’. Y él no tenía ningún recuerdo de eso. Su socio productor estaba junto a él, completamente avergonzado. No perdí la oportunidad y le contesté: ‘Eran las 9 de la noche, un sábado en tu casa, llevabas pijama’. Él simplemente expresó: ‘Wow, no recuerdo eso’”, recordó.