Carmen Salinas continúa delicada y médicos temen que no recupere la conciencia

Carmen Salinas, la querida actriz mexicana, continúa ingresada en el hospital al que la llevaron de emergencia la madrugada del jueves 11 de noviembre, tras sufrir un derrame cerebral. La intérprete de 82 años se encuentra en estado de coma y según fuentes allegadas, tres neurólogos coinciden en que “el daño es irreversible” y que es difícil que pueda despertar, informó la revista Quién.

Aún con el panorama desalentador, la familia de la conocida primera actriz se mantiene con fe y continúa hablándole para transmitirle fuerzas. Gustavo Briones, su sobrino y asistente, niega esa versión de que ella ya no regresará del coma.

“Lo único que nos han dicho es que hay que esperar”, dijo a El Universal.

Por su parte, la hija de Salinas, María Eugenia Plascencia, también dice que “se está haciendo lo posible con medicinas y un montón de cosas”.

Carmen Salinas sufrió un derrame cerebral la madrugada del 11 de noviembre. Foto: GDA

“Sigue en el mismo estado delicado y qué les puedo decir, yo me puse a hablarle porque sé que me escucha y no sé si eran reacciones o me las imaginé, pero movía sus piecitos y le dije en su oído que la queremos tanto la familia, como sus compañeros.

“También le dije que todos estábamos pidiendo por ella y que le echara ganas, porque todo México y en todos lados están rezando por ella, diciéndole: ‘Mamita te queremos, te amamos, por favor échale ganas’...”, dijo María Eugenia Plascencia a El Universal.

La nieta de Salinas, Carmen Plascencia comentó al grupo de medios que se han mantenido en las afueras de un hospital de la Colonia Roma, que su abuela permanece en estado de coma y con respiración asistida, pero que exámenes han demostrado que sus órganos están funcionando como deben.

Fuentes allegadas a Quién confirmaron que el parte médico de la actriz indica que “es difícil que regrese del coma”, pues su función cerebral fue la más dañada. La familia mantiene la esperanza pues efectivamente todos sus órganos continúan funcionando.

“La fuente aseguró que los neurólogos que atienden a la primera actriz le explicaron que no hay forma de operar la parte del cerebro que se dañó, pero debido a que la sonda que se le colocó está llena, eso es una indicación de que sus órganos están funcionando de manera regular, además desmintió que esté intubada”, dice Quién.

¿Qué pasó?

La revista mexicana comunicó que ya se confirmó que fue la hipertensión la causante del derrame cerebral de la actriz. Ella empezó a padecer de presión alta tras la muerte de su hijo Pedro Plascencia, víctima de un cáncer, en 1994.

Medios mexicanos y personas cercanas sabían que el tema de la pérdida de su hijo era muy sensible y ella prefería evadirlo. Lo cierto es que a sus más allegados, Salinas les expresó que cuando sea el momento de descansar, ella quiere que sus restos reposen junto a Pedrito, como le llamaba de cariño. Sin embargo, esta petición pasa a segundo plano, pues sus personas más cercanas esperan un milagro.

Las oraciones de su familia, de los mexicanos y de muchas personas que la siguen en todo el mundo no se apartan de ella. La producción de la telenovela Mi fortuna es amarte, en la que ella estaba trabajando, se reunió para pedir por la querida Carmencita.

. Maribel Guardia desea la recuperación de su querida amiga y colega Carmen Salinas. Foto: Instagram

Luego de que trascendió la noticia de su estado de salud, la costarricense Maribel Guardia fue una de las figuras del medio mexicano que elevó sus oraciones por la actriz.

Carmen Salinas, nacida el 5 de octubre de 1933, ha tenido una prolífica carrera. Figuró en películas como Bellas de Noche, La pulquería y Las cariñosas. También llegó a la pantalla grande internacional con Hombre en llamas y La misma luna.

Además, ha sido actriz en las telenovelas de Televisa María Mercedes, Abrázame muy fuerte y Mi pequeña traviesa, recuerda El Universal.

Salinas, quien ha demostrado su versatilidad durante sus años de labor, aparte de actriz ha trabajado como productora. También llegó a desempeñarse en política, pues fue diputada entre el 2015 y el 2018.