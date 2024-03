Carlos y Kate no son los únicos: Otro miembro de la familia real diagnosticado con cáncer

El 22 de marzo, la princesa de Gales, Kate Middleton, hizo su primera aparición pública después de los rumores sobre su alejamiento de las funciones reales, para revelar que fue diagnosticada con cáncer.

“En enero me sometí a una cirugía abdominal importante en Londres y en ese momento se pensaba que mi condición no era cancerosa. La cirugía fue exitosa. Sin embargo, tras las pruebas posteriores a la operación, encontraron que había cáncer. Por lo tanto, mi equipo médico me recomendó someterme a un tratamiento de quimioterapia preventiva y ahora estoy en las primeras etapas de ese tratamiento”, expresó Middleton en un video.

Por el momento, no se conocen más detalles sobre el tipo de cáncer que padece la princesa, pero este suceso se suma al diagnóstico comunicado recientemente del rey Carlos III.

El monarca fue sometido a un procedimiento debido al agrandamiento de la próstata y, tras exámenes médicos, le diagnosticaron neoplasia maligna. Sin embargo, no se proporcionaron más detalles sobre su condición.

Kate Middleton revela que tiene cáncer

Kate Middleton y Carlos III no son los únicos miembros de la familia real británica que enfrentan esta enfermedad. Sarah Ferguson, la duquesa de York y exesposa del príncipe Andrés, ha sido diagnosticada en dos ocasiones en menos de un año.

En el verano de 2023, tras un examen de rutina, se le detectó cáncer de mama y se sometió a una mastectomía con reconstrucción. Más tarde, en enero de 2024, por recomendación de su dermatólogo, se le extrajeron unos lunares que resultaron ser malignos, descubriendo un melanoma en su etapa inicial.

A principios de marzo, la duquesa de York compartió a través de su perfil de Instagram que, afortunadamente, el cáncer no se diseminó a otras partes de su cuerpo, pero requiere chequeos médicos cada tres meses.

