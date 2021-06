“Estoy agradecido con la gente que me recibe de esta manera. Este fin de semana tuve que ir a comprar un queque para mi papá. Me bajé en el super, me topé con un grupo de ciclistas y me hablaban con cercanía y me comentaban cosas del programa. La gente siente una cercanía que no tiene precio”, comentó el médico, quien además carga con la responsabilidad de ser vocero de compañías farmaceúticas.