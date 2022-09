Britney Spears se declara atea

La cantante estadounidense, Britney Spears, se comunicó de nuevo con sus seguidores a través de un audio en Instagram, en el que habló de la fe y de cómo la perdió por varios problemas de su vida.

Spears, que estuvo más de una década bajo la tutela de su padre, Jamie Spears, quien le impedía tener acceso a su fortuna y condicionaba su vida luego de que la artista tuviera momentos difíciles con su salud mental, confesó que en este tiempo, incluso, se sintió abandonada por sus dos hijos, que le negaron “apoyo y comprensión” cuando más lo necesitaba.

Britney Spears y los motivos por los que sus hijos se niegan a verla

Igualmente, confesó que estuvo bajo la tutela de su padre la obligaron a trabajar, incluso cuando estaba muy cansada y agobiada.

”Dios no lo haría, no me pasaría esto si existiera un Dios. Ya no creo en Dios por la forma en que mis hijos y mi familia me han tratado. Ya no hay nada en que creer. Ahora soy atea” afirmó Spears en la grabación.

Britney Spears se declaró atea por medio de su cuenta de Instagram. (ANGELA WEISS/AFP/Getty Images)

