El documental explica cómo Brendon se refugió en el arte en sus momentos más difíciles como cuando le contó a sus padres que nació en un cuerpo de mujer pero que no se sentía a gusto. “Brendon se define como ‘género no binario’ o ‘género fluido’, ya que no se identifica con una sola identidad de género —masculino o femenino— sino que fluye entre varias identidades de género”, afirmó la revista People en la descripción del documental.