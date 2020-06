Por su parte, Spotify oscureció el arte de varias de sus listas populares, como RapCaviar y Today’s Top Hits, y escribió “Black Lives Matter” en su descripción. El servicio de streaming también puso su playlist Black Lives Matter en su página principal, con canciones como Say It Loud — I’m Black and I’m Proud, de James Brown, (Grosería) the Police, de N.W.A., A Change Is Gonna Come de Sam Cooke y This Is America de Childish Gambino.