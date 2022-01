Betty White murió por complicaciones tras un derrame cerebral

Betty White falleció por complicaciones tras un derrame cerebral, que sufrió seis días antes de morir. Así lo confirmaron medios internacionales como TMZ y People.

White murió el 31 de diciembre de 2021, a los 99 años.

“La causa de la muerte de Betty figura como un accidente cerebrovascular, según su certificado de defunción, que es una pérdida de flujo sanguíneo en una parte del cerebro, lo que resulta en un daño al tejido cerebral”, informó TMZ. El sitio agrega que, fuentes cercanas a la actriz, confirmaron que después del derrame ella estaba alerta y coherente, además de que murió pacíficamente mientras estaba en su casa en Los Ángeles, California.

La información echa abajo el rumor de que White había muerto por efectos relacionados con una vacuna de refuerzo contra la covid-19. Su mánager y mejor amigo Jeff Witjas, había desmentido esa falsa aseveración.

Precisamente, como confirmó People, Witjas estuvo al lado de su inseparable amiga hasta el último momento. Él fue quien acompañó a Betty al dar su último suspiro. “Ella murió por causas naturales. Su muerte no debe ser politizada, eso no es la vida que ella vivió”, había dicho el representante.

La vida de Betty White se apagó a tan solo 17 días de cumplir sus 100 años, pero la estela de alegría y talento que dejó detrás, la mantendrá viva como uno de los íconos del cine y la televisión.

Quizá, muchos la recuerden por su adorable papel de Rose Nylund en The Golden Girls (Los años dorados), pero su carrera de más de ocho décadas frente a las cámaras la llevó a ser una de las más grandes estrellas de Hollywood. De hecho, en el año 2018, obtuvo un récord Guinness por trabajar más que cualquier otra persona en la televisión.

A comienzos de los años 50 fue una de las primeras mujeres en llevar las riendas de su propio programa de televisión, Life with Elizabeth, que hizo cuando aún no cumplía 30 años y seguía viviendo con sus padres. Años más tarde, durante la década de los 70, destacó en series como The Mary Tyler Moore Show y, más recientemente, en la comedia Hot in Cleveland. Además trabajó junto a Sandra Bullock en la película La propuesta (2009), informó Viva en una semblanza de su vida.

A lo largo de su carrera, Betty ganó cinco premios Emmy, tres galardones del Sindicato de Actores de Estados Unidos y un Grammy.

En el 2010, luego de una exitosa campaña iniciada por sus fans, fue anfitriona del popular programa Saturday Night Live, lo que le dio un nuevo aire en su carrera y conquistó a una nueva generación de seguidores. Hasta hace poco decidió alejarse de las luces: se le vio por última vez en la entrega de los premios Emmy del 2018 y sus últimos trabajos fueron a través de su voz en animaciones como Toy Story 4 (2019), Truble (2019) y la serie de Disney+ Forky pregunta.