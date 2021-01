“Todavía hay mucho amor entre los dos. La separación es lo más amistosa posible. Ana es genial, pero también creo que hay algo que decir sobre el hecho de que Ben tiene una familia y realmente quiere estar allí para sus hijos y Ana está en un lugar diferente en su vida. Es triste, pero para Ben, sus hijos están por encima de todo”, detalló una fuente a Page Six, revista de The New York Post.