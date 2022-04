Ben Affleck, a las puertas de su boda con Jlo, desmiente que esté en un app de citas

Este es el pomposo anillo de compromiso que Ben Affleck dio a JLo. Foto: Twitter

En medio de los preparativos para el mediático enlace entre los actores Ben Affleck y Jennifer López, surgen rumores que podrían estarle aguando la fiesta a la pareja.

Según reportan medios como la revista People y Univisión, se avisora como mínimo un desaguisado entre ellos tras las declaraciones que recién ofreció Emma Hernan, estrella del show de Netfix Selling Sunset, quien aseguró que había hecho match con Affleck mediante la aplicación de citas Raya.

Aunque se infirió que el coqueteo se dio poco antes de que Affleck y López retomaran su relación, después de 20 años de haber sido pareja, al actor no le hicieron ninguna gracia los comentarios de la hermosa rubia y, según la prensa rosa, aunque no realizó ningún comunicado oficial, sí negó rotundamente que hubiera intentado conquistar a Emma.

Hernan, de 30 años, afirmó a su copresentadora Chrishell Stause que había coincidido con Affleck mientras hablaba de la exclusiva aplicación de citas. Esto sucedió durante el episodio ¿Crees que somos amigos?, que se emitió este viernes.

“¿Recuerdas cuando Ben Affleck se hizo viral porque envió invitación a una chica”, dijo Stause, de 40 años, mientras Hernan intervino: “Puede que me haya mandado un mensaje o no. Puede o no haberme pedido tomar un café en varias ocasiones”, explicó, para finalmente añadir: “No fui”.

Emma Hernan, de 30 años y oriunda de Boston, se convirtió en una celebridad como influencer y ahora participa en el exitoso reality sobre bienes raíces en un mundo de millonarios. Foto IG

Sorprendida, Stause bromeó con que Hernan pudo haber frustrado el reencuentro amoroso entre Affleck y Jlo, a lo que la agente y empresaria respondió: “¿Verdad? Fue justo antes de eso. Así que tal vez no hubiera ocurrido”.

Esta no es la primera vez que a Affleck se le relaciona con el uso de aplicaciones de citas. Hace exactamente un año trascendió que buscaba conocer a alguien en la misma app, que es exclusiva para personalidades de la industria del entretenimiento.

En ese momento Nivine Jay, una usuaria de la aplicación, publicó un video en TikTok en el que explicó que rechazó al actor cuando él le propuso que salieran, debido a que creyó que el perfil era falso.

“Recordando el momento en que coincidí con Ben Affleck en Raya. Creí que su perfil era falso, así que deshice el match y me envió un video en Instagram”, explicó a todos sus seguidores en esa red social.

Anteriormente al penoso episodio, Page Six reveló que el actor tenía un perfil en la aplicación.