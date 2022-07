Armie Hammer estaría en bancarrota tras las acusaciones de canibalismo

Parece difícil que Armie Hammer vuelva a la gran pantalla, pues según informan medios internacionales el actor californiano, conocido por sus roles en The Man from Uncle y Call Me By Your Name, estaría laborando en un hotel caribeño para mantener a su familia.

Armie Hammer lleva un largo rato alejado del mundo del espectáculo y del ojo público, luego de que en 2021 una de sus exparejas lo señalara de haberla agredido física y sexualmente, incluso lo acusó de canibalismo.

Desde entonces, la carrera del actor se vino abajo y aunque no ofreció ninguna declaración a los medios, lo último que se supo de él fue que había ingresado a una clínica de rehabilitación para tratar sus problemas.

Armie Hammer habría caído en bancarrota, según fuentes internacionales. Foto: Captura de pantalla Instagram.

Ahora, varios medios internacionales como TMZ y Variety han asegurado que Hammer se mudó de los Estados Unidos, dejó la actuación y actualmente vive en las Islas Caimán, donde dedica su tiempo a vender tiempos compartidos en un hotel.

La información fue confirmada por una persona cercana al actor, quien además reveló que se encuentra en bancarrota, pues su familia le dio la espalda tras las acusaciones en su contra.

“Él está trabajando en un cubículo. La realidad es que está totalmente arruinado y está tratando de llenar los días y ganar dinero para mantener a su familia”, dijo una fuente anónima a la revista Variety.

Antes de conseguir este empleo, el estadounidense habría pasado un largo tiempo administrando el complejo de departamentos donde actualmente vive, pues trata de sacar adelante a su dos hijos pequeños.

Su última película en estrenarse fue Muerte en el Nilo, la cual fue rodada previo a que las acusaciones en su contra salieran a la luz. Este filme se estrenó este mismo año.

Armie Hammer junto a Gal Gadot en 'Muerte en el Nilo', su última producción en Hollywood. Foto: 20th Century Studios

El actor estadounidense Armie Hammer, conocido por sus trabajo en cintas como Call Me By Your Name, fue investigado por la Policía de Los Ángeles por la presunta violación de una joven en el 2017.

La supuesta víctima, de 24 años, y quien pidió ser identificada solo por su nombre de pila, Effie, afirmó haber sido violada por el actor durante más de cuatro horas.

Agregó que Hammer, a quien conoció por Facebook, le golpeó la cabeza varias veces contra la pared. De acuerdo con la denuncia sufrió abuso “mental, emocional y sexual” durante la intermitente relación que tuvo con Hammer durante cuatro años.

El abogado del actor, Andrew Brettler, negó las acusaciones y aseguró que el artista solo mantuvo con la joven relaciones sexuales «consentidas».

Brettler sostiene que un mensaje de texto (SMS) enviado por Effie a Hammer, en julio de 2020, contradecía las acusaciones. Según la versión del abogado, en el mensaje hay solicitudes de naturaleza explícitamente sexual.

Recientemente, el mismo abogado negó en bloque acusaciones similares de actos sexuales violentos y sádicos presentados contra Hammer, de 34 años, por otras mujeres.