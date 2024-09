Armie Hammer, actor de ‘Call Me by Your Name’, enfrenta crisis económica y ahora vende su camioneta para subsistir

Armie Hammer , quien saltó al estrellato en 2017 al protagonizar la película Call Me by Your Name junto a Timothée Chalamet, vuelve a ser noticia, pero no por un nuevo proyecto cinematográfico. El actor reapareció en redes sociales para vender su camioneta debido a problemas económicos. En los últimos años, su vida dio un drástico giro, y luego de disfrutar del éxito y la atención mediática, enfrentó una realidad muy diferente tras protagonizar un escándalo.

El ascenso y la caída de Armie Hammer en Hollywood

La trayectoria de Hammer incluye películas como The Social Network (2010), Mirror Mirror (2012), Nocturnal Animals (2016) y Call Me by Your Name (2017), entre otras. Este último filme fue un drama romántico que se convirtió en un fenómeno cultural y lo catapultó a la fama internacional junto a su coprotagonista, Chalamet. Sin embargo, lo que parecía ser el inicio de una carrera meteórica comenzó a desmoronarse en 2020.

Después de su participación en la película Rebeca (2020), la última en la que trabajó, el actor se vio envuelto en un escándalo que involucraba serias acusaciones de abuso y canibalismo. Una mujer denunció que Hammer le envió mensajes de texto perturbadores sobre fantasías de violación, canibalismo y deseos de beber su sangre. La situación se complicó aún más cuando otras presuntas víctimas brindaron testimonios similares, lo que llevó a que Hammer fuera investigado por la Policía.

Armie Hammer compartió en su cuenta de Instagram que vende su camioneta debido a su situación económica actual.

¿Qué pasó con Armie Hammer?

Las acusaciones en su contra comenzaron en febrero de 2021, cuando Effie Angelova, una mujer que afirmó haber tenido una relación con el actor desde 2017, denunció que la forzó a tener relaciones sexuales y que le envió mensajes extremadamente gráficos y violentos. Aunque el intérprete, a través de su abogado, negó las acusaciones y alegó que todas las interacciones fueron consensuadas y formaron parte de fantasías de rol.

LEA MÁS: Armie Hammer: Víctimas cuentan brutales testimonios sobre canibalismo del actor

De acuerdo con los informes del medio TMZ, el caso se extendió durante dos años y medio, durante los cuales fue investigado por la Policía de Los Ángeles, California, Estados Unidos, que finalmente no presentó cargos, pues no se pudieron probar las acusaciones de violación. No obstante, la controversia dejó una marca indeleble en la carrera de Hammer, que desde entonces ha quedado marginado de la industria del entretenimiento.

¿Armie Hammer enfrenta problemas económicos?

Después de años de estar bajo el escrutinio público y sin proyectos cinematográficos en puerta, Hammer, de 38 años, enfrenta ahora una crisis financiera. El actor, que alguna vez disfrutó de la comodidad económica propia de una estrella de Hollywood, vende su camioneta para poder subsistir. El anuncio lo hizo a través de un video en Instagram, en el que mostró su vehículo y explicó las razones detrás de su decisión.

Armie Hammer, quien alcanzó la fama con 'Call Me by Your Name', ahora enfrenta problemas económicos y el rechazo de Hollywood tras un grave escándalo.

Según explicó, se vio obligado a desprenderse de la camioneta, que ha sido parte de su vida durante los últimos siete años, debido a los altos costos de la gasolina en Los Ángeles y a su situación actual. Visiblemente afectado, recordó con nostalgia los momentos familiares que vivió en ese vehículo, desde viajes de campamento hasta trayectos por todo Estados Unidos.

LEA MÁS: Antes y después del clóset: leer el deseo en 'Maurice' y 'Call Me By Your Name'

“Desde que regresé a Los Ángeles, he gastado entre $400 y $500 en gasolina y simplemente no puedo permitírmelo”, expresó. Esa determinación se alinea con otros recortes, como una mudanza a un pequeño departamento y la compra de un auto híbrido más económico.

El Grupo de Diarios América (GDA), al cual pertenece ‘La Nación’, es una red de medios líderes fundada en 1991, que promueve los valores democráticos, la prensa independiente y la libertad de expresión en América Latina a través del periodismo de calidad para nuestras audiencias.