Andrés García ya eligió al heredero de su mansión... y no será su hijo

Tras darse a conocer distintas noticias sobre el grave estado de salud de Andrés García, todo parece indicar que las peleas entre él y Leonardo García no tienen fin, pues el actor amenaza a su hijo y además, revela al verdadero heredero de su mansión, conocida como El Castillo.

Andrés dejó claro que anteriormente él habría ofrecido la propiedad a Leonardo pero éste no la quiso. “En primer lugar, es mi castillo, mis terrenos, mis propiedades; Leonardo es un pendejo, que no tiene por qué meterse en mis negocios, ni hablar, ni comentar, para hacerse publicidad, que aprenda a actuar mejor”, explicó García.

La salud de Andrés García se ha visto gravemente afectada por causa de la cirrosis que padece. Foto: Archivo.

Andrés García: sobredosis de cocaína fue la que desató su crisis de salud

El histrión expresó que él es libre de hacer lo que quiera con sus terrenos. Además dejó claro que el verdadero heredero es “Andresito López Portillo porque se lo merece, porque se lo ganó al cuidarme”. López es hijo de Margarita Portillo, la esposa del actor.

Problemas familiares Copiado!

Cabe recordar que hace unas semanas Margarita Portillo encontró a García tirado en el suelo de su casa. La mujer lo llevó a emergencias médicas donde fue atendido. De regreso a su casa, el artista de 81 años ha recibido oxígeno por medio de un tanque.

El intérprete fue diagnosticado con cirrosis, por lo que su movilidad y su memoria se han visto afectadas. Además la caída que lo llevó al hospital fue provocada por un debilitamiento que sufrió García a causa de una neumonía y una sobredosis de cocaína, según había dicho su esposa.

El actor Andrés García es cuidado por su esposa Margarita Portillo. (Instagram)

En medio de su situación de salud, los problemas a lo interno de la familia de García son cada vez más fuertes. De acuerdo con medios internacionales como Infobae y Univisión, la guerra entre Andrés y su hijo Leonardo es de nunca acabar.

García ha expresado que su hijo no lo visita y no lo cuida, se ha referido a Leonardo con palabras muy fuertes y además afirma que no se preocupa por él. Por el otro lado, ha dicho que su esposa Margarita y Andrés, el hijo de ella, son el apoyo más fuerte que tiene.

Ante estas declaraciones, Leonardo siempre se ha defendido y ha explicado que intenta estar cerca de su padre pero que su madrastra se lo impide. Recientemente señaló que López había vendido la mansión de Andrés y que éste no había recibido más que un millón de pesos mexicanos y un carro aunque la vivienda estaba valorada en más de 60 millones de pesos.

