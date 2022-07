Andrés García retó a un ‘duelo a balazos’ a Roberto Palazuelos

Luego de que el actor Andrés García superó una recaída de salud, que incluyó el diagnóstico de cirrosis, dio algunas entrevistas en las que habló de su vida actual y la relación que tiene con sus hijos. Sin embargo, destacó un conflicto contra quien fuera uno de sus amigos más cercanos: Roberto Palazuelos.

A pesar de que hace algunos años el actor de cine declarara que quería a Palazuelos como un hijo adoptivo y que incluso pensaba dejarle gran parte de su herencia, ahora lo retó a balazos, porque aseguró que hace un año recibió amenazas por parte del actor y empresario, quien, según asegura García, dijo que le iba a quitar sus negocios y lo iba a matar de hambre.

Andrés García y Roberto Palazuelos tenían una relación muy cercana, tanto que el actor de 81 años había dicho que ïba a heredar a Palazuelos una gran fortuna. (Archivo)

Durante una transmisión del programa De primera mano, García estalló cuando le preguntaron respecto a su relación con el empresario y aseguró que Palazuelos amenazó a su familia.

Con furia, Andrés estalló y citó a duelo a Palazuelos el 15 de septiembre, a las 3 p. m., en la Plaza del Carmenere, en Acapulco. “Vamos a darnos un par de balazos como los hombres y deja de hablar de mí, hijo de p**a, hazte tu propia publicidad ¡pend..!”, dijo efusivo García.

Ante el reto, Palazuelos afirmó que no aceptaba batirse en duelo con su colega.

“Yo me alejé del señor Andrés, porque un día me dijo que lo trataba como viejito y lo cuidaba de más. No sé de dónde saca que yo le dije a un hijo de él (que los iba a matar de hambre), yo los llamé a todos esta mañana y me dicen: ‘no Roberto, yo no he dicho nada de eso’. No sé quién le mete esas cosas en la cabeza y la verdad me tiene sin cuidado”, dijo el intérprete.

Palazuelos añadió que no buscará un acercamiento con Andrés García, pues prefiere quedarse con los buenos momentos. Además, reiteró que desconoce cuál es la razón por la que explotó de esta manera.

Andrés García es considerado uno de los grandes galanes de las telenovelas mexicanas. Foto: Archivo.

“Si el señor siente tanto odio por mí, ¿a qué me acerco yo con él?, yo me quedo con todo el amor que le tuve, todo el cariño que le tuve todo el tiempo. No sé de dónde viene ese odio hacia mí, ni quién le mete cosas en la cabeza de mí, ni mucho menos. Repito, yo no he hablado, ni le he mandado amenazas, ni le he dicho nada”, agregó.

Le gustan los retos a golpes Copiado!

No es la primera vez que el Andrés García recurre a la violencia para arreglar problemas personales. Estos son otros casos en los que el actor ha retado a otros hombres a un duelo a muerte:

Jaime Moreno: En uno de los videos de su canal de YouTube, el actor reveló que una vez, mientras grababan la telenovela El sexto sentido, en 1981, se enfrentó con su colega Jaime Moreno después de que se enteró de que este hablaba mal de él.

“Quiso ser tan popular como Andrés García y vio que no lo sacaban lo suficiente. Entonces empezó a decir pendejadas y yo lo reté a pelearnos ahí en el Ajusco”, relató García.

“A mí no me gusta que ningún cabrón ande diciendo pendejadas de mí, porque si lo hace se tiene que matar conmigo”, le dijo García a su compañero protagonista, según contó. Al final, el encuentro terminó en una platica que enterró el conflicto.

Andrés García tuvo una fuerte amistad con Luis Miguel. García y Luis Rey, padre del cantante, eran muy amigos aunque la relación también terminó mal. Foto: Archivo.

Latin Lover: En el año 2015, durante el musical Perfume de gardenia, Andrés compartió con Víctor Manuel Reséndez -mejor conocido como Latin Lover-. En esa ocasión, ambos tuvieron desacuerdos por la forma de actuar del también modelo, quien hacía el papel de un guardaespaldas.

En un encuentro con la prensa, Latin recordó que el actor le decía en vivo, frente al público, que no se moviera tanto y en una ocasión él le respondió.

“Le dije ‘Andrés García no tiene que moverse porque es Andrés García, Latin lover sí tiene que moverse porque él sí tiene que trabajar y hacer más cosas para que también se lleve el aplauso, déjeme trabajar’”, contó Latin Lover.

“Un día me dijo ‘ya no soy tan joven como tú, pero te reto a un duelo a balazos”, agregó.

Andrés García nació en República Dominicana, pero muy joven se fue con su familia a México. Su carrera en la actuación la inició en 1970. Foto: Archivo.

Finalmente fue la esposa de García quien lo hizo reflexionar y volver a hablar con Latin, frente a quien aceptó que tenía razón y que le había dicho lo que muchos no se atrevían a decirle. Ambos se pidieron una disculpa y en adelante se hicieron muy amigos.

Además de estas batallas con pistola, que el histrión ha intentado orquestar, también ha hablado públicamente de peleas a golpes con otros actores nacionales e internacionales, entre ellos destacan Jorge Rivero, Chuck Norris y Luis Rey, el papá de Luis Miguel.