Amigo de Gerard Piqué lo defiende por separación de Shakira: ‘porque en la vida todo tiene matices’

Recientemente, Jordi Basté, comunicador reconocido por ser amigo de Gerard Piqué, agravó la polémica, pues dio a entender que la historia de la separación con Shakira no sería como se contó hasta ahora, según registra El Nacional, de Cataluña.

Basté fue entrevistado en un reconocido programa nocturno de la televisión ibérica en las últimas horas. Ahí, fue interrogado: “¿Eres team Shakira o team Piqué?”

“Conozco a Shakira pero mi amigo es Piqué”, dijo. Luego, comentó: “¿Un momento divertido que yo haya pasado con Shakira? Algo que me di cuenta, una tontería: ella es una profesional y después de comer va al lavabo a peinarse porque sabe perfectamente que todo el mundo le pedirá fotos desde donde se sienta hasta la puerta. No he cocinado por ellos, he coincidido con ambos quizás 3 o 4 veces”, registra El Nacional, que luego destaca otras palabras de Basté:

“Gerard Piqué no ha hablado de su separación de Shakira (...) se ha convertido en el malo de la película, y hasta que no sepamos todos los detalles no deberíamos decirlo. Porque en la vida todo tiene matices. Y algunos sorprenderán. Y quizás es justo al revés de cómo se ha explicado, sobre todo el que hace referencia a su vida personal”, agregó.

Hasta el momento, Piqué no habló sobre su separación de Shakira. Tan solo se registraron sus reacciones a las distintas canciones supuestamente relacionadas.

En los últimos días trascendió que Shakira viajaría pronto a Estados Unidos por motivo de salud de su padre. Y en medio de esa situación, se llevaría de una vez a Milán y Sasha, sus dos hijos con el exfutbolista. Esa decisión, aseguró Informalia, desató la rabia de los padres del catalán.

