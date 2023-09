Alejandra Guzmán revela que Frida Sofía la agredió en varias ocasiones

Alejandra Guzmán relató en una entrevista que su hija Frida Sofía la golpeó en varias ocasiones. Además, reveló detalles sobre la naturaleza de su relación con la influencer.

“Sí, me golpeó, hubo varias (veces)… había una persona que es Alejandra Covarrubias, mi asistente hace mucho tiempo y ella fue la que se encargó de sacarme de la casa porque no podíamos controlarla”, contó la cantante.

Alejandra dio estas íntimas declaraciones durante una entrevista en el programa Ventaneando, donde también abordó algunos problemas relacionados con el alcohol.

Recientemente, la artista lanzó su nuevo sencillo, Milagros, que le dedicó a Frida Sofía. A pesar de las expectativas de reconciliación que muchos tenían, no hay indicios de que madre e hija estén dispuestas a retomar su relación.

“Es un intento de recuperación para mí, no me había atrevido a tocar la herida, a que sangrara, poder poner en palabras tanto dolor, tanto silencio, porque yo no había hablado del tema más que con mi psicólogo; entonces creo que es una gran catarsis positiva, llena de amor, de emociones tan fuertes que se escucha que me estoy tragando mis lágrimas”, dijo.

Durante la conversación, la cantante también se refirió a los conflictos que tiene con Frida y expresó que no la busca en la actualidad, pues espera que su hija pueda madurar y aprender de sus errores por sí misma.

“El tiempo ayuda a sanar las cosas, siento que hubo también mucha gente que se ha aprovechado y ha manipulado esta situación; pero tengo que dejar que ella madure, y que ella se dé cuenta, que ella viva y tenga su fondo, creo que tengo que permitir también que se equivoque”, agregó.

Finalmente, Alejandra reconoció que su relación con su hija no ha sido, ni es la más saludable, pero no pierde la esperanza de que puedan reunirse nuevamente, esta vez con límites claros.

“Es lo que más anhelo… ella sabe que la amo, siempre le di lo mejor que tuve, antes que dármelo a mí, y eso está mal, porque como madre uno tiene que ponerse también sus zapatitos, y límites también que no le puse nunca jamás, porque a mí tampoco me los pusieron”, finalizó.

