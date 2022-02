Alec Baldwin volvió a filmar tras muerte de Halyna Hutchins: ‘Es extraño volver al trabajo’

Recostado en la cama, con el cabello despeinado y con la cámara de su celular filmándolo en primer plano, Alec Baldwin anunció que volvió a filmar y contó cómo se sintió durante el primer día de rodaje.

El actor subió el video a su cuenta de Instagram, luego de dar cuenta -en aquella red social- de que se encontraba en Londres. “Me propuse llevar un pequeño diario de viaje y de trabajo. Hoy tuvimos nuestro primer día, lo cual es complicado. No trabajo tanto como antes”, expresó al principio.

Y continuó: “Es extraño volver al trabajo. No he trabajado desde el 21 de octubre del año pasado cuando sucedió algo horrible en el set de esta película y murió nuestra directora de fotografía Halyna Hutchins”.

La película a la que se refiere es Rust, el film que lo tenía como protagonista y productor. El día señalado por el actor fue el de la trágica muerte de la directora de fotografía Halyna Hutchins, luego de recibir un disparo de un arma manipulada por Baldwin durante un ensayo, la cual se suponía que estaba cargada con balas de fogueo.

“Todavía me resulta difícil decirlo. Volví a trabajar hoy por primera vez en tres meses y medio. Las películas son casi siempre iguales; todos son jóvenes en comparación conmigo. Especialmente en las películas independientes donde hay gente muy buena”, expresó Baldwin en el clip.

Dos días antes de Navidad, el veterano actor también recurrió a Instagram para compartir un video con sus seguidores. En esa ocasión se refirió a cómo estaba viviendo esos días previos a las fiestas de fin de año, tras el trágico tiroteo.

“Quería tomarme un momento para agradecer a todas las personas que me enviaron palabras tan amables, buenos deseos, fuerza, esperanza, oraciones, pensamientos y mucho ánimo (...). Recibí cientos, cientos de correos electrónicos de amigos, familiares, colegas y personas de las que no he tenido noticias en mucho tiempo para enviarme fuerza y buenos deseos, etcétera. Estoy realmente agradecido con ellos”, dijo.

Al referirse directamente a lo ocurrido en el set de Rust, en aquella oportunidad afirmó: “Espero que algunos aspectos de esto queden atrás, por supuesto. Para todos los que están involucrados, esto nunca quedará atrás porque alguien murió trágicamente”.

“Eso nunca lo pierdo de vista, no pasa un día que no piense en eso”, agregó. Tras revelar que se encontraba en su hogar con su esposa y sus hijos, indicó: “Es cierto, solo me importan mi esposa y mis hijos, seguir adelante con mi vida y tratar de superar un momento realmente difícil. Quiero agradecer a todas las personas que me enviaron buenos deseos y mensajes de apoyo. Estoy muy agradecido por eso, me siento muy incómodo pasando por esto, ha sido muy difícil”, añadió.

La pesquisa sigue su curso y todavía no logró establecerse con precisión cuál fue el verdadero origen de la tragedia en el set. Las cosas se complicaron cuando Baldwin, en su primera aparición televisiva, dijo que nunca había apretado el gatillo y se deslindó de toda responsabilidad.

El 12 de enero, Hannah Gutiérrez Reed, encargada de todo el armamento utilizado durante el rodaje, acusó ante la Justicia a Seth Kenney, el proveedor de todas las armas y municiones, de haber “creado una situación de peligro” que derivó en la muerte de Hutchins. En su demanda, Gutiérrez Reed responsabilizó a Kenney de haberle entregado una partida de materiales que incluyó una mezcla no determinada de municiones reales y falsos. “Los acusados distribuyeron a la producción de Rust cajas de municiones que supuestamente contenían balas falsas, pero que contenía una mezcla de municiones reales y falsas”, señaló Gutiérrez-Reed.

Sin embargo, en su momento, Kenney desmintió la posibilidad de haber entregado municiones reales mezcladas con el material de utilería. “Toda la munición se prueba individualmente antes de ser enviada a los sets de filmación”, aseguró el proveedor.