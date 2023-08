Actriz ‘Nela’ González reveló a sus seguidores que es de orientación ‘demisexual’

Nela González es una de las actrices más reconocidas en la televisión a nivel latinoamericano, con una trayectoria que le permitió participar en producciones destacadas como La ley del corazón, Pa’ quererte y Mi gorda bella. Su talento conquistó a los televidentes y, más recientemente, llamó la atención de los jurados en ‘MasterChef Celebrity’, donde se destaca por sus recetas sabrosas.

Su destacada participación en el famoso programa culinario le dio aún más seguidores, quienes siguen de cerca su progreso en la competencia cada noche.

Como es natural, hay quienes desean conocer detalles de su vida, tanto en el ámbito amoroso como en el social, aspectos que la actual cocinera no duda en compartir abiertamente con sus seguidores a través de sus redes sociales.

Incluso compartió fotos de su estilo de vida, incluyendo imágenes de su expareja, la escritora colombiana Amalia Andrade, con quien mantuvo una relación desde 2018 hasta finales de 2022, según informó la revista Cromos.

Nela González como actriz, participó en telenovelas reconocidas y ahora está compitiendo en 'MasterChef Celebrity', donde ganó seguidores debido a su desempeño en la cocina (@nelagonzalez)

En su momento, varios internautas llegaron a pensar que la actriz era lesbiana, algo que ella misma confirmó durante una entrevista para el canal de YouTube Cómo vivir en pareja y no morir en el intento en diciembre de 2022.

“Lo que no entendía era que decían: ‘Ay, ahora eres lesbiana’, pero no, a mí me siguen gustando los hombres. Entonces yo decía, bueno, soy bisexual, pero tampoco sentía que encajara con eso”, explicó la concursante del programa de cocina en ese entonces.

En varias ocasiones, la venezolana dejó claro que su orientación sexual se basa en la forma en que siente y establece relaciones amorosas, independientemente del género de la persona. “Yo soy demisexual, es decir, no me enamoro de alguien por su aspecto físico, sino por lo que me transmite. Necesito tener una conexión emocional con alguien para sentir algo más”, afirmó en un canal de la plataforma de video.

De acuerdo con Profamilia, la demisexualidad “se refiere a personas que sienten atracción afectiva y erótica solo hacia alguien con quien han formado un vínculo o conexión emocional”.

A pesar de no tener una relación conocida en la actualidad, la artista confirma que está disfrutando de su soltería y de nuevos proyectos, aunque no descarta la posibilidad de enamorarse de nuevo en el futuro.

