Actriz de ‘Anne with an E’ muestra su proceso tras ser diagnosticada con cáncer de mama

Miranda McKeon inició su quimioterapia semanas atrás y tendrá que continuar con ese tratamiento por cuatro meses. (Captura Instagram Miranda McKeon)

La actriz Miranda McKeon, conocida por interpretar a Josie Pye en la afamada serie de Netflix Anne with an E, está convencida de que el cáncer no le impedirá ser feliz.

La joven, de 19 años, fue diagnosticada con cáncer de mama en etapa 3 el pasado mes de junio. Desde entonces se ha tenido que acostumbrar a su nuevo estilo de vida, pero ha tratado de verlo de la forma más positiva que puede.

“Aunque no tengo el mejor escenario posible, nunca he tenido un momento en el que me pregunte: ‘¿Voy a morir por esto?’ “, dijo la joven en una reciente entrevista con la revista People.

Desde que recibió su diagnóstico la actriz, quien inició su carrera en la cinta Little Miss Sunshine, ha decidido compartir con sus seguidores en redes sociales el proceso por el que atraviesa.

Publica fotos en el hospital y también comparte lo que le dicen los médicos. Además se autorretrata recibiendo quimioterapia y comenta cómo se siente después de cada sesión de tratamiento.

Asimismo, muestra cómo enfrenta su enfermedad en compañía de su familia y amigos, quienes según ella se han convertido en su soporte y la mantienen en pie.

“Cuando todo mi mundo se derrumba, mis amigos hacen el trabajo más asombroso de recoger los pedazos”, aseguró a People.

Diagnóstico

Miranda contó que apenas fue diagnosticada con la enfermedad asistió al medico. Desde entonces se ha tenido que someter a una serie de estudios, un tratamiento de fertilidad y más recientemente a la quimioterapia, la cual recibe en el Memorial Sloan-Kettering Cancer Center, en Nueva York.

Además, en aproximadamente cuatro meses tendrá que someterse a una cirugía y luego a radiación.

Mientras tanto practica ejercicio, surfea, pasea con sus amigos y se prepara para entrar al segundo semestre de la Universidad del Sur de California, en la que iniciará el segundo año.

“Hay más por venir. No dejaré que esto me impida vivir”, aseguró la joven a People.

Hasta ahora, la actriz afirma que ha tolerando bien los tratamientos, una razón más que la motiva a seguir adelante.