“Los dañó muchísimo. Ya no podía respirar. La única esperanza que me daban era buscar un trasplante de pulmones. Lo primero que pensé fue en mis hijos, en Carla, en mi familia... Le dije al doctor que no importa lo que tuviera que hacer. De ahí no me acuerdo de nada. Hasta que desperté del coma. Volé en helicóptero a Florida y entré al hospital. Desde ahí empezó el proceso del trasplante. Estaba ilusionado en ver a mis hijos. Lo hice. Dios estuvo conmigo siempre. Le dije: dame la mano, no me sueltes... Sentía su presencia. Me daba paz, mucha paz. Sentía que todo iba a estar bien. A los 10 días me dijeron que ya tenía los pulmones”, cuenta conmovido hasta las lágrimas. Agrega que su esposa Carla Alemán le contó que en un momento sufrió una hemorragia y que a ella le dijeron que él no pasaría la noche.