Abogada de Shakira habla sobre aparición de los hijos en video de ‘Acróstico’: ¿generó problemas con Gerald Piqué?

El videoclip oficial de la última canción de Shakira, titulada Acróstico, fue estrenado el 15 de mayo, cuatro días después del lanzamiento del sencillo. Para sorpresa de muchos, el video cuenta con la participación especial de Milan y Sasha, los hijos de la cantante.

En esta emotiva balada dedicada a sus pequeños, los dos protagonistas demuestran sus talentos artísticos al cantar y tocar el piano, bajo la mirada emocionada de su orgullosa madre. Esto generó multitud de comentarios debido a la aparición pública de los niños, ya que ella misma reprochó a Gerard Piqué cuando su hijo mayor, Milan, apareció en uno de los debates de la Kings League.

Muchos comentarios aseguran que al exfutbolista podría no haberle sentado bien que sus hijos canten en la nueva canción de la colombiana. Para salir de dudas, el equipo de Europa Press habló con Pilar Mañé, la reconocida abogada de la cantante, quien despejó cualquier duda sobre la posible controversia que pudiera surgir.

Según Mañé, la presencia de los niños no generará una nueva disputa con Gerard Piqué, expareja de Shakira y padre de los pequeños. ”Yo creo que lo que hace Shakira siempre lo hace bien hecho, y los niños están preservados en todo momento”, aseguró la profesional.

La abogada confió en que esta situación no afectará la relación entre la cantante y el exfutbolista: “La situación ahora está estupenda. No tengo noticias de que vaya nada mal”. Sin embargo, Pilar Mañé admitió que desconoce la opinión personal de Piqué al respecto: “Me está preguntando opiniones personales. Pues no lo sé. Yo solamente puedo opinar jurídicamente, personalmente no”, agregó.

A pesar de esto, la letrada insistió en que desde que Shakira se mudó a Miami, las cosas entre la expareja mejoraron: “Todo está arreglado, todo está bien. Él va a visitar a los niños... Todo funciona. Ya pueden descansar ahora”.

Con estas declaraciones, Mañé calmó los rumores y enfatizó que la relación entre Shakira y Piqué se encuentra en buen término. Además, resaltó la importancia de preservar la privacidad de los hijos de la pareja.

