Abejas de la Reina Isabel II ya fueron informadas sobre la muerte de la monarca

“Ahora el rey Carlos III es su nuevo dueño”, es parte del mensaje que el apicultor de la casa real británica tiene que ir dándole a las abejas de cada una de las colmenas que están en el palacio de Buckingham. El empleado tiene la responsabilidad de anunciarle a las abejas que la reina Isabel II falleció y que su hijo ahora es el nuevo soberano del Reino Unido.

Sí, suena curioso, pero es verdad. Esta es una de las tradiciones más particulares que se mantienen en la familia real, explicó la revista Rolling Stone.

La reina Isabel II era una aficionada a la apicultura. En los terrenos del palacio de Buckingham hay más de 30.000 abejas que suplen de miel a las cocinas de la familia real. (ALASTAIR GRANT/AFP)

John Chapple, el apicultor del palacio, le avisó a las cerca de 30.000 abejas que viven en los terrenos del lugar que hubo cambio en la corona tras el fallecimiento de la soberana el jueves 8 de setiembre. Además se encargó de poner un lazo negro alrededor de las colmenas.

“Estoy en las colmenas ahora y es tradicional que cuando alguien muere vayas a las colmenas y digas una pequeña oración y pongas una cinta negra en la colmena”, dijo Chapple sobre el ritual al Daily Mail.

“La persona que ha muerto es el amo o la señora de las colmenas, alguien importante en la familia que muere y tú no eres más importante que la Reina, ¿verdad? Tocas cada colmena y dices: ‘La señora está muerta, pero no te vayas. Tu amo será un buen amo para ti’. He hecho las colmenas en Clarence House y ahora estoy en el Palacio de Buckingham haciendo sus colmenas”, agregó el apicultor.

Tener colmenas en los terrenos de palacio no era algo antojadizo. La reina era aficionada a la apicultura y la miel que producen las abejas reales son usadas en las cocinas de Buckingham.