ABC suspendió a Whoopi Goldberg tras polémicos comentarios sobre el Holocausto

La oscarizada actriz estadounidense Whoopi Goldberg fue suspendida del programa The View, de la cadena estadounidense ABC, luego de realizar polémicos comentarios sobre el Holocausto.

La intérprete de 66 años afirmó en el espacio de entrevistas matutino que el Holocausto involucró a “dos grupos de personas blancas” y que el genocidio nazi de seis millones de judíos no fue “una cuestión de raza”.

“Con efecto inmediato, suspenderé a Whoopi Goldberg por dos semanas por sus comentarios erróneos e hirientes”, dijo el presidente de ABC News, Kim Godwin, en un comunicado de prensa que replicaron varios medios internacionales como CNN e Infobae.

La actriz Whoopi Goldberg fue criticada por sus comentarios sobre el Holocausto. La intérprete ha protagonizado filmes donde denuncia la discriminación racial. (MIGUEL MEDINA/AFP)

“Si bien Whoopi se disculpó, le pedí que se tomara un tiempo para reflexionar y aprender sobre el impacto de sus comentarios”, aseveró Godwin. “Toda la organización ABC News se solidariza con nuestros colegas, amigos, familiares y comunidades judías”, agregó en el mensaje.

La artista se disculpó luego de sus declaraciones, lo hizo tanto en su cuenta de Twitter como en la emisión del programa el martes 1. ° de febrero. “En el programa de hoy(lunes 31 de enero) dije que el Holocausto ‘no es un hecho racial sino de la inhumanidad del hombre para con el hombre’. Como dijo Jonathan Greenblatt de la Anti-Defamation League, ‘El Holocausto fue la aniquilación sistemática del pueblo judío por los nazis, que los consideraban una raza inferior’. Reconozco mi error”, escribió en su red social.

“El pueblo judío de todo el mundo siempre ha tenido mi apoyo y eso jamás vacilará. Lamento haber causado dolor. Escrito con mis más sinceras disculpas, Whoopi Goldberg”, agregó.

Los comentarios de la actriz surgieron durante una discusión que los panelistas de The View mantenían a propósito de la prohibición en una escuela de Tennessee de la novela gráfica de 1986 Maus I: Historia de un sobreviviente, sobre la vida en el campo de concentración nazi de Auschwitz. La junta escolar del lugar justificó la prohibición porque el libro tenía escenas de desnudez y palabras soeces.

El libro, premiado con el Pulitzer y que muestra a los judíos como ratones y a los nazis como gatos, es considerado una descripción poderosa y precisa del asesinato nazi de millones de judíos durante la Segunda Guerra Mundial, informó la agencia AFP.

“Me sorprende que les haya incomodado la desnudez, el hecho de que hubo algo de desnudez. Quiero decir, trata sobre el Holocausto, la matanza de seis millones de personas, ¿eso no les molestó? Digamos la verdad sobre esto. El Holocausto no es un hecho racial. No, no es racial”, había dicho Whoopi en la conversación lo que provocó la molestia de muchos.

En el espacio la panelista Joy Behar dijo que para los nazis, los judíos eran una “raza diferente”. Sin embargo, Whoopi insistió con sus conceptos.

“Pero el tema no es la raza. No lo es. Se trata de la inhumanidad del hombre para con el hombre”, respondió Goldberg a lo que dijo su compañera de set.

El Museo del Holocausto de Estados Unidos escribió en Twitter que “el racismo fue fundamental para la ideología nazi”. “Los judíos no se definían por la religión, sino por la raza. Las creencias racistas nazis alimentaron el genocidio y el asesinato en masa”, declaró esta institución sin hacer referencia a los comentarios de Goldberg, agregó AFP.

Por su parte Jonathan Greenblatt, director de la Liga Antidifamación sí escribió un tuit dirigido directamente a la intérprete. “No @WhoopiGoldberg, el #Holocausto se trató de la aniquilación sistemática del pueblo judío por parte de los nazis, a quienes consideraban una raza inferior. Los deshumanizaron y usaron esta propaganda racista para justificar el asesinato de seis millones de judíos. La distorsión del Holocausto es peligrosa”, escribió.