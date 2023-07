A Johanna García se le reventó implante de seno: ‘He tenido momentos de desesperación’

En el 2019 medios, como The New York Times, anunciaban que “los implantes mamarios texturizados Biocell fabricados por Allergan estaban siendo retirados en Estados Unidos al ser vinculados con un tipo poco común de cáncer”. En ese momento en Costa Rica, la reina de belleza Johanna García cumplía exactamente tres años de tener prótesis de esa marca y no se enteró de la noticia.

Johanna García, Mrs Universe 2016, vive hoy momentos de angustia. Hace una semana empezó a notar como su seno izquierdo era hasta ocho centímetros más grande que el derecho. Un ultrasonido y una mamografía evidenciaron que su implante mamario izquierdo estaba reventado.

Todo esto ha pasado en una semana. Este episodio le recordó a Johanna que en el 2021 ella tuvo dolor en su seno izquierdo durante varios días. En aquel momento, un médico le recetó analgésicos y atribuyó el malestar a que ella practicaba mucho deporte.

Johanna García ha vivido momentos desesperantes luego de descubrir que se le reventó su implante de seno. Foto: Oso Hormiguero Fotografía (Luis Alonso Ramirez)

Tras enterarse del implante reventado, Johanna contactó a la clínica donde se operó y pidió el detalle del modelo de prótesis mamarias que le habían colocado. Ella recibió una imagen de su expediente en la que aparece un sticker del producto de la casa Allergan.

No se quedó solo con eso, indagó un poco más y empezó a ver a la marca Allergan en titulares que decían que en el 2019 habían retirado del mercado los implantes texturizados de Biocell (dentro de los cuales hay varios tipos), fabricados por Allergan.

De inmediato, la modelo se comunicó con la empresa Allergan en Costa Rica para consultar si el modelo de implantes que ella tenía era de los que habían sacado del mercado. La respuesta, vía correo electrónico, fue afirmativa.

Todo ha pasado muy rápido. Por ahora, ella desconoce si la ruptura de su implante tiene alguna relación con el riesgo de cáncer por el cual sacaron esas prótesis del mercado.

“Hasta que me operen y lo saquen, sabré qué pasa. Sé que sacan el implante y lo mandan a análisis”, contó.

García, de 40 años, ha vivido días de mucha desesperación, asegura.

Antes de continuar con el relato de Johanna, es importante entender qué fue lo que ocurrió con los implantes en el 2019 y cuáles fueron las recomendaciones del Ministerio de Salud de Costa Rica en ese momento.

Contexto

La petición del retiro del mercado de esos implantes fue realizada por la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA), detalló en el 2019 The New York Times. De inmediato, la noticia fue replicada alrededor del mundo.

En ese momento, La Nación informó de que retiraban “del mercado global” los implantes mamarios texturizados y los expansores de tejido Biocell, producidos por Allergan, porque estaban relacionados con la aparición del cáncer linfoma anaplásico de células grandes.

Entre los implantes Biocell retirados estuvieron implantes mamarios Natrelle rellenos de solución salina, los Natrelle rellenos de silicona, los Natrelle Inspira rellenos de silicona y los Natrelle 410 altamente cohesivos, rellenos de silicona y con forma anatómica, indicó The New York Times.

“A nivel mundial se han reportado 33 muertes y 537 casos (de este tipo de cáncer), de estos casos 481 fueron atribuidos claramente a los implantes de Allergan”, citó el medio neoyorquino.

A finales de julio del 2019, el Centro Nacional de Tecnovigilancia (CNTV) de la Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario del Ministerio de Salud recomendó suspender la aplicación de estos implantes en el país. Además, en un comunicado de prensa emitieron varias sugerencias, entre ellas que el personal médico le avisara a las pacientes “sobre el riesgo de desarrollar un linfoma anaplásico de células grandes”. A García, Mrs Universe 2016, nunca le avisaron nada ni se enteró de las noticias.

“El Ministerio de Salud advierte que no es recomendable que las mujeres se retiren los implantes o los expansores de tejido pues el riesgo de enfermedad es bajo.

“Ante este panorama la usuaria debe continuar con la rutina de seguimiento médico y si presenta cambios en sus senos después de la cirugía –como hinchazón o dolor alrededor del implante– debe comunicarlo inmediatamente al cirujano plástico”, explicó Salud en aquel momento.

Foto de uso exclusivo de Viva La Nación hasta su publicación en impreso Foto: Oso Hormiguero Fotografía (Luis Alonso Ramirez)

Lo que viene

Johanna cuenta que el paso a seguir es hacer una explantación (retirar sus implantes mamarios). Ya ha estado consultando con cirujanos para saber con quién se realizará el procedimiento.

“He estado muy preocupada. El viernes acudí con un especialista en explantación. Deben sacar el implante en bloque completo. No se puede dejar nada dentro. Como el cuerpo es tan sabio, hay una membranita que se hace alrededor del implante. También se debe tener cuidado de que no entre ningún líquido o fluido a la sangre”, contó Johanna.

Luego de hablar de su caso en redes sociales, muchas mujeres le han expresado su preocupación pues desconocen la marca de implantes que tienen y otras, que tienen prótesis mamarias sin especificar de qué marca, han presentado molestias.

Algunas le contaron a García que a ellas sus médicos sí les avisaron que tenían en sus senos los implantes retirados del mercado.

Después de esta vivencia, a Johanna le quedan muchas enseñanzas y habla de su caso para dar un mensaje a otras mujeres.

El primer aprendizaje es siempre indagar, pues a ella le dijeron en el lugar en el que la operaron que no le habían avisado que retiraron los implantes del mercado porque los que ella tenía no eran los que dejaron de circular. Luego le confirmaron que sí eran de esos mismos.

“Cuando le envié al médico que me operó que efectivamente los implantes que tenía eran los que habían retirado del mercado, él me dio una respuesta fría. Solamente me dijo: ‘correcto’. Le dije que correcto qué, que con el respeto que él merece, debió informarme. Me dijo que la información era pública”, narró.

García cuenta que de haber tenido la información en su momento, se hubiera realizado el cambio. Según ha indagado, la recomendación para las personas que tuvieran los implantes retirados del mercado era efectuarse un ultrasonido anual para verificar que todo estaba bien o acudir al médico en caso de presentar dolores, como fue su caso.

Por ahora, ella espera realizarse la explantación y dejar atrás estos días de angustia.

-¿Cómo se siente? ¿Cómo han sido estos días para usted?

Me he sentido muy asustada. He tenido momentos de desesperación en los que he llorado del susto que tengo. No he podido dormir. Si lo logro son dos horas y abro los ojos pensando e investigando del tema. Es algo incierto.

“El tipo de cáncer es raro, pero siempre existe el temor. Por ahora no puedo hacer ejercicio porque hay riesgo de que el implante se rompa más. Me siento atrapada”.

-¿Qué es lo que viene para usted? ¿Cuándo le retiran el implante que se estalló?

Tengo un proceso con Allergan. Me estoy asesorando con dos abogados. Espero respuesta de parte de Allergan. Sé que existe una garantía, no sé de qué tipo. Como empresa me respondieron. Debo hacerme otro ultrasonido para ver si tengo algún tipo de “líquido” en el seno para que el médico que me opere sepa qué se va a encontrar.

“Aún no sé con qué doctor me voy a operar. Me los tengo que cambiar cuanto antes. Espero en un par de días tener fecha. Me los retiran y se pueden poner unos nuevos”.

-En tiempos recientes muchas figuras del mundo del entretenimiento han contado su decisión de retirarse los implantes, sobre todo por temas de salud, incluido el síndrome de Asia. ¿Qué piensa al respecto?

Lo que pasa es que hay síndromes causados por implantes. Muchas mujeres las padecen. Pienso que no hay que satanizar el implante, pues no todas padecen el síndrome. Yo apoyo a quienes se ponen implantes porque lo ven como un cambio en su cuerpo para mejorar el autoestima o sentirse bonita. Hay mujeres que se los retiran y se sienten mejor. No hay que satanizar, pero sí estar informadas.

-¿Cuál es el mensaje que quiere compartir con esas personas que quieren hacerse una operación de senos y colocarse implantes mamarios?

Que se la hagan con un médico profesional, con un cirujano plástico certificado en Costa Rica y que se informen de los implantes que se van a poner. Que sepan de las consecuencias que traen. La vida útil de un implante son 10 años, hay que estar conscientes de que hay que hacerse cambio. Algunos no son para toda la vida. Que se informen bien.