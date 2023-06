¿A cuánto asciende la fortuna que dejó Tina Turner y quiénes la recibirán?

El 24 de mayo del 2023, Tina Turner, poseedora de una de las voces más emblemáticas de todo el mundo, murió a los 83 años por un cáncer intestinal. A la famosa cantante la sobreviven sus dos hijos adoptivos: Ike Jr. y Michael, quienes gozarán parte de la herencia que incluye una colección de autos de lujo.

Según el sitio especializado Celebrity Net Worth, se estima que la fortuna de la artista ascendía —hasta el momento de su fallecimiento— a una cifra de $250 millones. Por otro lado, informaron que en el 2021 se supo que vendió sus derechos de música e imagen a BMG Rights Management por alrededor de $50 millones.

“Durante su carrera superó los 200 millones de discos vendidos en todo el mundo. Ganó 12 premios Grammy, incluidos tres premios Grammy Hall of Fame y un Grammy Lifetime Achievement”, agregaron sobre la catalogada mundialmente como la “Reina del Rock and Roll”.

Además del dinero que recaudó en su trayectoria profesional, también se encuentran sus respectivos bienes personales. Entre los mismos, además de las propiedades y alhajas, se localizan una serie de vehículos de alta gama que Tina mostró en más de una ocasión. El medio Tork hizo un listado de cada uno y adjuntó el valor de venta en la actualidad:

Según establecieron, la herencia total de los autos quedaría a repartir entre sus hijos adoptivos y los nietos de Tina, con un monto aproximado de $317.000.

Familia marcada por la tragedia

A lo largo de su vida, Tina tuvo dos matrimonios con los que recorrió gran parte de su vida. En primer lugar, mantuvo por años una relación con el saxofonista Raymond Hill, con quien concibió a su primer hijo, Craig, el cual se suicidó a los 59 años.

“Mi momento más triste como madre. El jueves 19 de julio de 2018, le di el último adiós a mi hijo, Craig Raymond Turner, cuando me reuní con familiares y amigos para esparcir sus cenizas frente a la costa de California. Siempre será mi bebé”, escribió en su momento la intérprete de The Best en Twitter.

La cantante estadounidense esparció las cenizas de Craig en el mar, frente a la costa californiana. (La Nación de Argentina)

Asimismo, se refirió al trágico suceso en una entrevista que le concedió a la BBC: “Todavía no sé qué fue lo que lo llevó al abismo”. Su segundo hijo biológico, fruto de su relación con Ike Turner, fue Ronnie, quien murió en diciembre del 2022 a causa de un cáncer de colon. “Ronnie, dejaste el mundo demasiado pronto. Con dolor, cierro los ojos y pienso en ti, mi amado hijo”, había expresado tras la tragedia en las redes sociales.

Por otro lado, de la misma relación con el músico, Tina adoptó a sus otros dos hijos. Ike Turner Kr, el mayor, quien en varias oportunidades aseguró que ya no tenía relación con ella. “Me crió desde los dos años. Es la única madre que he conocido. Pero no he hablado con ella desde Dios sabe cuándo, probablemente alrededor del 2000. Creo que ninguno de mis hermanos tampoco ha hablado con ella en mucho tiempo”, dijo al Daily Mail en el 2018.

En tanto, Michael Turner, el menor, es el que se mantuvo más alejado de la exposición pública y poco se sabe de él en la actualidad. “Estuvo en un hogar de convalecientes en el Sur de California y necesitaba asistencia médica”, declaró Ike al mismo medio.

Además de la herencia que será repartida entre los hermanos, Randy y Raquel, hijos de Ronnie y nietos de Tina, también serán acreedores de la fortuna que aún no se establece en su totalidad. Sin embargo, se espera para que estos días se estipule con detalle cada uno de los bienes personales.

Tina Turner junto a sus cuatro hijos en la década del 70. (La Nación de Argentina)

