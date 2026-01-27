Famoso cantante que arrestaron por conducir ebrio se pronuncia tras quedar en libertad

El famoso cantante Zion habría sido detenido en estado de embriaguez en Puerto Rico.

El famoso cantante Zion, del dúo Zion y Lennox, fue arrestado la noche del domingo 25 de enero por las autoridades de San Juan, capital de Puerto Rico, manejando bajo los efectos del licor.

Tras la mediática detención, el artista se refirió a lo sucedido a través de su equipo de trabajo. En un comunicado, se informa que el icónico reguetonero ya fue puesto en libertad y que no se presentó ningún cargo en su contra.

“Zion y su equipo lamentan sinceramente la inquietud y el malestar que esta situación haya podido causar en su familia, en su entorno de trabajo y en el público que lo ha acompañado durante años”, dicta el texto.

“Como ser humano y como figura pública, Zion comprende el impacto que una situación como esta puede generar y ofrece una disculpa honesta por la preocupación ocasionada”, se lee más adelante.

Cabe recordar que, según medios internacionales, el artista cuestionó si la detención era por un cargo pendiente de violencia doméstica.

“El cantante cuestionó al oficial si el arresto era por un caso pendiente de violencia doméstica o por infracciones de tránsito, a lo que el agente le respondió que por ambas razones”, explicó una publicación en Instagram del programa El Gordo y la Flaca, conducido por Raúl de Molina y Lili Estefan.

Zion es parte del dúo Zion y Lennox, uno de los grandes referentes de la historia del reguetón. (Instagram)

No obstante, en este pronunciamiento, el equipo del artista niega la existencia de otras acusaciones y asegura que Zion fue respetuoso y colaborador con las autoridades en todo momento.

“Este momento está siendo asumido con reflexión y seriedad, confiando en las instituciones y enfocado en continuar adelante con la misma integridad y compromiso que han guiado su trayectoria”, dice el comunicado.

“Agradecemos el respeto al debido proceso y a la privacidad de todas las personas involucradas. Cualquier información adicional será comunicada exclusivamente a través de nuestros canales oficiales”, concluye.

El arresto de Zion, una nueva polémica

El cantante Zion estuvo luchando por su vida hace unos meses, tras sufrir un accidente de tránsito. (Instagram)

Según el diario El Tiempo, de Colombia, Zion manejaba una camioneta RAM 1500 negra, modelo 2023, en aparente estado de embriaguez, la noche del 26 de enero.

Félix Gerardo Ortiz Torres, de 44 años, nombre de pila del intérprete, fue arrestado y trasladado a la División de Patrullas de Carreteras y Autopistas de Fajardo para la realización de la prueba de alcoholemia.

Según medios locales, el examen arrojó un resultado de 0,27 % de alcohol en sangre, una cifra que supera ampliamente el límite permitido por la Ley de Tránsito de Puerto Rico.

Anteriormente, el cantante puertorriqueño fue hospitalizado tras sufrir un accidente el pasado mes de octubre.