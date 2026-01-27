Viva

Famoso cantante que arrestaron por conducir ebrio se pronuncia tras quedar en libertad

El reguetonero de 44 años aseguró que no se presentaron cargos en su contra

EscucharEscuchar
Por Juan Pablo Sanabria y Jessica Rojas Ch.
Zion y Lennox
El famoso cantante Zion habría sido detenido en estado de embriaguez en Puerto Rico. (Instagram)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
ZionZion y Lennox
Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.