Famoso baterista, estrella de grandes bandas de rock, compartirá sus secretos musicales en Costa Rica

Uno de los grandes bateristas del rock y el metal internacional llegará a Costa Rica para compartir sus conocimientos musicales con los ticos.

Este fin de semana, el artista Ben Koller, reconocido por su paso en bandas como Converge, Mutoid Man, Killer Be Killed y High on Fire, ofrecerá una clínica musical en La Concha, en barrio La California, San José.

El evento con Koller se centrará en temas de composición, narrativa y la industria musical actual.

Ben Koller ha destacado como baterista de bandas como Converge, Mutoid Man, Killer Be Killed y High on Fire. El 30 de agosto dará una clínica musical en Costa Rica. (Cortesía)

“Koller explorará cómo construye sus partes de batería con intención, combinando energía cruda con lógica musical, y cómo los artistas pueden transformar sus creaciones en valor a largo plazo”, explicó la organización en un comunicado de prensa.

La clínica también abordará temas como la relación entre creatividad y negocio en la música, propiedad intelectual, licencias y monetización, y la intersección entre la sostenibilidad y el mundo digital.

El encuentro con el artista será el sábado 30 de agosto, a las 3 p. m. Las entradas se pueden comprar por medio de Sinpe Móvil 7215-3521, y el valor es de ¢9.000. Cabe destacar que el cupo es limitado.

