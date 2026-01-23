Famoso actor de Netflix estuvo en Costa Rica y esto fue lo que más lo impresionó de los ticos

El tour por San José fue guiado por el artista costarricense Dani Maro; ambos conectaron luego de que el actor utilizara el tema Pura vida en Costa Rica

El reconocido actor de Netflix, Cristian Gamero, estuvo de visita en Costa Rica, donde incluso pasó la Navidad y quedó impresionado con el país, la cultura y, sobre todo, con la gente que lo recibió de manera muy calurosa.

En un video y producción de Pura Vida by Unik, quedó evidenciado cómo el español de reconocidas series como Escupiré sobre sus tumbas, El Señor de los Cielos y Corazón guerrero se marchó del país con “el corazón agradecido”.

Para esta aventura, el artista nacional Dani Maro se encargó de darle un tour por los mejores rincones de San José; ellos se conocieron gracias a que Gamero utilizó la canción Pura vida en Costa Rica, de Maro.

Durante la grabación, realizada en diciembre pasado y recién publicada, el actor recorrió la avenida central, la cual comparó con la plaza Callao de Madrid; también vio la estatua de La Chola y hasta frotó su mano en ella para la buena suerte.

El actor español Cristian Gamero, conocido por producciones de Netflix como 'El Señor de los Cielos' y 'Escupiré sobre sus tumbas', visitó Costa Rica durante la pasada época navideña. (Instagram/Instagram)

En el recorrido se topó con algunas seguidoras, quienes le bromearon sobre su última serie donde tiene escenas semidesnudo. “Papacito, yo dije: ‘Él es famoso’ y ella me dijo quién era, le conocimos todo”, le gritaron en plena avenida dos mujeres. Gamero se lo tomó de manera graciosa y hasta se tomó fotografías con ellas.

“Hay escenas candentes”, aceptó el actor. También visitó una feria navideña en Santa Ana, el Teatro Nacional —donde quedó deslumbrado con su belleza e historia— y al cierre fue a comer al Mercado Central, donde probó la olla de carne, las tortillas con queso y más.

“Me voy con el corazón lleno; ha sido un país increíble... La gente y las costumbres; me quedo impresionado y con ganas de volver. Es un país con una gente superacogedora y amable, gracias”, finalizó el artista de 35 años.