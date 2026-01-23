Viva

Famoso actor de Netflix estuvo en Costa Rica y esto fue lo que más lo impresionó de los ticos

El artista de series como ‘Escupiré sobre sus tumbas’ y ‘El Señor de los Cielos’ recorrió el centro de San José junto a Dani Maro

EscucharEscuchar
Por Fiorella Montoya
El tour por San José fue guiado por el artista costarricense Dani Maro; ambos conectaron luego de que el actor utilizara el tema Pura vida en Costa Rica
El tour por San José fue guiado por el artista costarricense Dani Maro; ambos conectaron luego de que el actor utilizara el tema Pura vida en Costa Rica (Instagram/Instagram)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Cristian GameroNetflixEscupiré sobre sus tumbas
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.