Viva

Famosa periodista de NBC sufre la desaparición de su madre: autoridades manejan la hipótesis de un posible secuestro

Savannah Guthrie es una reconocida periodista estadounidense, rostro y voz del programa ‘Today’. Su madre, de 84 años, fue reportada desaparecida desde el sábado 31 de enero

EscucharEscuchar
Por Jessica Rojas Ch. y El Comercio/Perú/GDA
Savannah Guthrie Today NBC
La periodista Savannah Guthrie es una de las presentadoras del famoso programa 'Today' de la cadena estadounidense NBC. ( Facebook Today)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Savannah GuthrieToday
Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.