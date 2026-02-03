Famosa periodista de NBC sufre la desaparición de su madre: autoridades manejan la hipótesis de un posible secuestro

La periodista Savannah Guthrie es una de las presentadoras del famoso programa 'Today' de la cadena estadounidense NBC.

Una famosa periodista internacional, reconocida por ser uno de los rostros del afamado programa Today, de la cadena NBC, está pasando por uno de los momentos más duros de su vida al reportarse la desaparición de su madre.

Se trata de la comunicadora Savannah Guthrie, quien reportó que su mamá, la señora Nancy Guthrie, de 84 años, fue vista por última vez la noche del sábado 31 de enero en su casa, ubicada en Tucson, Arizona.

La mujer, según informó la Oficina del Sheriff, se encontraba en un estado de salud física delicado y era considerada una adulta vulnerable, explicó el medio El Comercio de Perú.

De acuerdo con Univisión, la preocupación va más allá, ya que la señora necesita tomar medicamentos especiales o podría haber graves consecuencias. Otro dato muy preocupante es que las autoridades manejan la hipótesis de que la madre de la periodista pudo haber sido secuestrada o raptada.

El medio estadounidense explicó que tras la alerta de la desaparición se activaron los protocolos de búsqueda terrestre y aérea con perros, drones y helicópteros. Sin embargo, cuando los detectives ingresaron a la casa de la señora Guthrie, encontraron elementos que desviaron la investigación de la vivienda a “escena del crimen”.

“Sabemos que ella no simplemente salió caminando de ahí. Ella no se fue por su cuenta”, dijo el sheriff Chris Nanos en una conferencia de prensa.