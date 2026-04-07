Famosa periodista de NBC regresa al trabajo tras misteriosa desaparición de su madre

La periodista Savannah Guthrie es una de las presentadoras del famoso programa 'Today' de la cadena estadounidense NBC.

La periodista estadounidense Savannah Guthrie regresó este lunes 6 de abril al programa Today, tras más de dos meses de la desaparición de su madre en Arizona, un caso que mantiene la atención pública.

“Es bueno estar en casa”, expresó la presentadora al inicio de la transmisión y luego agregó: “Aquí vamos. Demos las noticias” antes de iniciar con la información. La comunicadora no se refirió al proceso de búsqueda durante el espacio.

La madre de la periodista, Nancy Guthrie, de 84 años, desapareció el 31 de enero en su vivienda en Tucson. Según autoridades locales, la mujer es considerada una adulta vulnerable por su estado de salud, lo que elevó la preocupación en torno a su paradero.

El caso sigue abierto y bajo investigación mientras medios internacionales dan seguimiento constante debido al perfil público de Guthrie.

El programa Today registra una audiencia cercana a tres millones de televidentes diarios en Estados Unidos, según el diario El País.