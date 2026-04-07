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Famosa periodista de NBC regresa al trabajo tras misteriosa desaparición de su madre

Savannah Guthrie retomó sus labores habituales, mientras las autoridades mantienen activo el operativo de búsqueda de su mamá

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Por Fiorella Montoya
Savannah Guthrie Today NBC
La periodista Savannah Guthrie es una de las presentadoras del famoso programa 'Today' de la cadena estadounidense NBC. (Facebook Today)







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Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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