Famosa modelo estalla luego de la muerte de su padre, a la espera de cirugía cerebral: ‘Te podías salvar’

El padre de Elizabeth Loaiza, famosa modelo colombiana, falleció este lunes 30 de junio luego de esperar una cirugía en su cerebro. Loaiza no se guardó nada en sus redes sociales y compartió la triste noticia entre indignación y dolor.

Según informó Loaiza, su progenitor tenía un hematoma en la cabeza y los médicos le dijeron que “estaba muy grande y comprometía una parte significativa del cerebro”.

Pese a las súplicas de la modelo, su padre no logró ser atendido a tiempo y murió en la noche del lunes 30 de junio. Elizabeth Loaiza escribió un conmovedor mensaje para su despedida.

“Te amaré por siempre, aquí queda tu niña fuerte, gracias por darme la vida, me demostraste hasta tu último día de vida que eras la persona más fuerte que conozco, resististe mucho”, inició su texto.

Elizabeth Loaiza compartió esta fotografía de su infancia junto a su papá. (Instagram)

Elizabeth Loaiza le agradeció a su papá todos los momentos importantes que pasó con ella, desde llevarla al colegio hasta planchar su ropa para los reinados.

“Me llamaste al teléfono, me dijiste que me amabas y que me invitabas a comer esa noche. No me esperaste para nuestra última cena, te me fuiste papá, sin un adiós. Gracias por esperarme así fuera en esa cama de clínica y agarrarme la mano fuerte por última vez. Por siempre te llevaré en mi corazón", comentó.

Elizabeth Loaiza también aseguró que tuvo fe hasta el último momento y que por eso buscó la ayuda del doctor Hakim, quien le dio el nombre de algunos especialistas que podrían ayudar a su papá en Cali.

“Fernando Hakim es un ser humano increíble. Gracias a todos ustedes, él se comunicó y me está ayudando con su concepto médico y con contactos acá en Cali. Ya lo vamos a trasladar de clínica”, escribió.

Además, agregó que el experto le dijo “que cada momento cuenta”.

Loaiza comentó que solicitó el traslado de su padre a la Clínica Imbanaco, en Cali. Sin embargo, horas después anunció el fallecimiento de su progenitor.

“Víctima de este pésimo servicio de salud colombiano. Te hubieras podido salvar si hubieran hecho las cosas a tiempo”, redactó en su Instagram.