Viva

Famosa cantante argentina revela que creció en Costa Rica y volvió a su país porque se estaba ‘perdiendo en vicios’

Según la artista, su madre trabajaba demasiado y no tenía quién la cuidara, lo que la llevó a exponerse pronto a los excesos

EscucharEscuchar
Por Fátima Jiménez
La Joaqui
La Joaqui, de 30 años, explicó la definición del lema de Costa Rica: 'Pura vida'. (Captura de video)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
La Joaqui
Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA, actualmente cursa un técnico en Criminología. Se unió a La Nación en 2021, donde se ha desempeñado en las secciones de Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.