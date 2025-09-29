Famosa cantante argentina revela que creció en Costa Rica y volvió a su país porque se estaba ‘perdiendo en vicios’

La cantante argentina Joaquinha Lerena de la Riva, conocida artísticamente como La Joaqui, reveló en un podcast que creció en Tamarindo, Guanacaste, y que tuvo que regresar a su país a los 15 años porque “se estaba perdiendo”.

Según relató, cuando era niña, su madre la llevó a vivir a Costa Rica, donde trabajaba como maestra de surf, atendía restaurantes y vendía piezas de arte. Al ser madre soltera y no poder pagar una niñera, no podía supervisar a Joaquinha todo el tiempo, lo que, según la intérprete, le facilitó tomar el camino de la rebeldía.

“Me iba en la bicicleta a girar por el pueblo y llega un horario en el que los chicos de tu edad no están girando en bicicleta en el pueblo, entonces te ves expuesto a encontrarte con vicios de gente de otras edades y demás. Medio que me estaba perdiendo, lo mejor que hicieron fue mandarme para acá (Argentina), porque no sabía qué hacer con tanta libertad”, comentó en el podcast Rumis.

Agregó que su vida estaba llena de excesos, vicios y tentaciones a los que un adolescente sin supervisión puede acceder con facilidad. También recordó que creció en un pequeño pueblo donde no había grandes comercios, sino supermercados a los que podía ir incluso descalza por la cercanía.

La cantante argentina La Joaqui vivió en Costa Rica en su infancia y parte de su adolescencia. (Archivo. )

Tras regresar a su país natal, vivió un tiempo con su abuela y poco después se mudó a la capital, Buenos Aires, para perseguir su sueño musical. Descubrió entonces que tenía talento para rapear y que ello la hacía sentirse “escuchada”.

La cantante, de 30 años, afirmó que nunca más regresó a Costa Rica desde entonces, y que cree que se debe a que prefiere recordarlo solo por lo bonito que le dio. Ya en Argentina, se reencontró con algunos amigos de la infancia gracias a las redes sociales.

“Continué otra realidad paralela a la que ya conocía (...). Necesité bloquear en vida la existencia de mi pasado en Costa Rica porque quería realizar una vida sin extrañar otra. Porque era justo para mí no construir sobre destrucción también”, reveló.

Entre los choques culturales que experimentó, mencionó el “acento neutro” con el que regresó a Argentina durante su adolescencia.

Asimismo, recordó una anécdota de sus años en Costa Rica: cuando, estando en el colegio, convenció a todos sus compañeros de faltar a clases para hacer un picnic en un río cercano. Poco después de eso, antes de regresar a Argentina, recuerda que la institución le recomendó a su madre cambiarla de colegio, pues si era expulsada le costaría más incorporarse a otra escuela.

Además, La Joaqui explicó la expresión “pura vida”, que explicó como una manera de decir que todo está muy bien. Sus amigos la adoptaron con entusiasmo y aseguraron que los llenaba de “buena energía”.

