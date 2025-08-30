Viva

Familia de José Ricardo Carballo visitó ‘Pelando el ojo’; vea el encuentro con los seres queridos del fallecido humorista

El papá y los hermanos del imitador y periodista recordaron anécdotas curiosas y divertidas

Por Jessica Rojas Ch.
José Ricardo Carballo
José Ricardo Carballo destacó como humorista e imitador en el programa 'Pelando el ojo'. Falleció a mediados de agosto, a los 42 años, en un accidente de tránsito. (Cortesía Pelando el ojo)







Pelando el ojoJosé Ricardo Carballo
