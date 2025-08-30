Familia de José Ricardo Carballo visitó ‘Pelando el ojo’; vea el encuentro con los seres queridos del fallecido humorista

José Ricardo Carballo destacó como humorista e imitador en el programa 'Pelando el ojo'. Falleció a mediados de agosto, a los 42 años, en un accidente de tránsito.

La familia del humorista y periodista José Ricardo Carballo tuvo un emotivo encuentro con los integrantes de Pelando el ojo, la familia radiofónica del comunicador, quien falleció el 16 de agosto en un accidente de tránsito.

En el programa de este viernes 29, familiares de JR, como era conocido en el programa dirigido por Norval Calvo, lo recordaron con cariño y hasta contaron con muy buen humor algunas anécdotas.

Entre ellas, don Ricardo, papá de JR narró que, muchas veces, durante las transmisiones, él mismo le enviaba mensajes de texto a su hijo para darle ideas y consejos para hacer las imitaciones.

“Él me designó su mánager artístico. Yo vivía sus risas, su alegría cuando levantaba las manos cuando ganó El reto de las voces, nosotros pegábamos gritos de felicidad”, narró el señor.

María Laura, hermana de JR, contó que ella llamaba al programa para darle su voto y su apoyo, lo que provocó risas y bromas entre el elenco, quienes afirmaron que “hacía chanchullo” para que el humorista ganara.

La familia también contó detalles personales del periodista, como que era una persona muy reservada, por ejemplo, en temas de relaciones sentimentales.

Familia de José Ricardo Carballo visitó 'Pelando el ojo'

Al cierre de la conversación, Julián, hermano de JR, afirmó que era un gusto conocer el lugar de trabajo donde compartió tanta felicidad. “Ustedes ahora son nuestra familia”, manifestó.

José Ricardo Carballo fue un periodista, humorista, escritor e imitador costarricense que formó parte del programa radial Pelando el ojo en Radio Monumental 93.5 FM durante los últimos tres años.