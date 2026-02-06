Viva

Fallece supermodelo a los 21 años, hija de un reconocido exfutbolista: fue hallada sin vida en su casa

La joven destacó en importantes pasarelas del mundo. Desfiló en Madrid, Londres, China y París

Por Jessica Rojas Ch.
Lazo negro
La moda y el fútbol se unen en el luto por la muerte de una famosa supermodelo, hija de un reconocido futbolista español. (Archivo)







Cristina Pérez GalencoNacho Pérez
Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

