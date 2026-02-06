Fallece supermodelo a los 21 años, hija de un reconocido exfutbolista: fue hallada sin vida en su casa

La moda y el fútbol se unen en el luto por la muerte de una famosa supermodelo, hija de un reconocido futbolista español.

Una dolorosa noticia enluta no solo al mundo del modelaje internacional, sino que también sacude al fútbol, debido a que se confirmó la muerte de una supermodelo de 21 años, hija de un reconocido exjugador.

Medios internacionales como la revista People dieron cobertura al fallecimiento de Cristina Pérez Galenco, de 21 años, hija del exfutbolista español Nacho Pérez, quien destacó en su carrera deportiva con equipos como Málaga FC, Getafe FC y Real Betis.

Informes de medios como El País, El Mundo y ABC registraron que la joven fue hallada sin vida en su casa el martes 3 de febrero. “Hasta el momento, todo apunta a que su muerte fue debido a causas naturales, ya que no había signos de violencia en la escena”, explicó El Mundo.

Pérez Galenco destacó en pasarelas internacionales. Su trabajo la llevó a desfilar en Madrid, Milán, París, Londres y China.

ABC agregó que las honras fúnebres de la modelo se realizarán este viernes 6 de febrero en el Tanatorio Puente Nora, en la localidad de Paredes.