Expresentador de Repretel relató la dolorosa emergencia que lo llevó al hospital

Periodista Edgardo Camacho es recordado por programas como 'La Roncha' e 'Intrusos de la farándula',

El experiodista de Repretel Edgardo Camacho dio a conocer que vivió una experiencia que no se imaginaba experimentar a sus 41 años: ‘quebrarse’ una parte de su cuerpo.

Camacho relató la experiencia en un video en sus redes sociales: “Son las 1.40 a. m., me acabo de quebrar el dedo y estoy en emergencias del hospital porque me quebré el dedo con el portón del apartamento”, explicó.

Contó que en el Hospital San Carlos le dieron un vaso con agua fría para que introdujera su dedo y luego le hicieron rayos X para ver el estado de la lesión; el cual confesó que le dolía muchísimo. A eso de las 4 a. m. salió del centro médico luego de que le aliviaran el dolor y le alinearan el dedo.

“La vulnerabilidad de la vida: no se trata de evitar el peligro, sino de aceptar que somos frágiles y, a pesar de ello, debemos vivir intensamente y ser agradecidos con Dios y sus benditas pruebas; aunque por dentro estemos diciendo ‘hpta dolor’”, escribió en la publicación.

Camacho agradeció a quienes se preocuparon por él y le dejaron comentarios de pronta recuperación, entre ellos Linda Díaz, Jalé Berahimi, Nadia Aldana y otras personas.