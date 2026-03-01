Viva

Expresentador de Repretel relató la dolorosa emergencia que lo llevó al hospital

El hombre vivió esta experiencia por primera vez, a sus 41 años

Por Fiorella Montoya
Periodista Edgardo Camacho es recordado por programas como 'La Roncha' e 'Intrusos de la farándula'







Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

