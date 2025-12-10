Exparticipante de ‘Nace una estrella’ contó cuántos kilos ha perdido; su meta son 30

La exparticipante de la edición pasada de Nace una estrella, Franciny Castillo, oriunda de Cartago, reveló que tras su salida del programa se propuso una meta significativa de pérdida de peso.

Castillo, quien se destacó en el programa de canto logrando llegar a la final, compartió esta información con el medio De boca en boca, de Teletica, donde afirmó estar enfocada en mejorar su alimentación por motivos de salud y bienestar personal.

“La gente empezó a opinar sobre mí cuando entré a este medio (televisión), pero siempre lo tomo por el buen lado. Hay mucha gente que a uno lo aprecia y se lo dicen de buena manera”, explicó la cantante al medio de Canal 7, refiriéndose a los comentarios que recibió durante su participación en el concurso.

Castillo indicó que ya logró bajar cerca de seis kilogramos, pero que su objetivo final es alcanzar una reducción de 30 kilogramos.

Respecto a las críticas, reafirmó su postura positiva, señalando que cada persona decide si tomarlas de manera negativa o utilizarlas como motivación para el cambio.