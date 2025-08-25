Exintegrantes de The Police demandan a Sting por regalías millonarias no pagadas

Excompañeros de The Police demandan a Sting por millones en regalías no pagadas, según medios británicos.

Sting fue demandado por Andy Summers y Stewart Copeland, exintegrantes de la banda The Police, ante el Tribunal Superior de Londres, donde exigieron una compensación económica por un supuesto atraso en el pago de regalías, según informó el medio The Sun.

De acuerdo con el medio británico, las autoridades judiciales emitieron una orden en contra del cantante, cuyo nombre legal es Gordon Matthew Sumner, así como de su empresa Magnetic Publishing Limited. La publicación señaló que los excolegas acusan a Sting de ocasionarles “daños financieros sustanciales”.

La demanda no especificó la cifra exacta solicitada, pero el medio cita fuentes cercanas que hablan de "millones en regalías perdidas“.

El grupo The Police se formó en 1977. La banda lanzó cinco álbumes de estudio: Outlandos d’Amour (1978), Reggatta de Blanc (1979), Zenyatta Mondatta (1980), Ghost in the Machine (1981) y Synchronicity (1983). Entre sus temas más conocidos destacan Roxanne, Message in a Bottle, Every Little Thing She Does Is Magic y Every Breath You Take.

El trío se disolvió en 1984, aunque realizó reuniones puntuales en 1986, 1992, 2003, 2007 y 2008.

Por el momento, ninguno de los tres músicos ha emitido declaraciones públicas sobre el proceso legal.

