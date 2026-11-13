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Exfutbolista Randall Brenes protagoniza sorpresivo comercial bajo el nombre de ‘Chiqui Norris’: véalo aquí

La campaña publicitaria ya circula en plataformas digitales y pone al exjugador del Club Sport Cartaginés y la Selección Nacional de Costa Rica como protagonista

Randall 'Chiqui' Brenes se vistió de vaquero del Viejo Oeste para curioso comercial.
Randall 'Chiqui' Brenes se vistió de vaquero del Viejo Oeste para curioso comercial. Fast&Up
Fiorella Montoya