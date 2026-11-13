Exfutbolista Randall Brenes protagoniza sorpresivo comercial bajo el nombre de ‘Chiqui Norris’: véalo aquí

El exdelantero costarricense Randall Chiqui Brenes sorprendió con una faceta poco habitual en un comercial que combina humor, fútbol y escenas al mejor estilo del Viejo Oeste. El exjugador aparece bajo el nombre de “Chiqui Norris”, en una producción que ya circula en plataformas digitales.

La campaña publicitaria, desarrollada para la marca de suplementos deportivos e hidratación Fast&Up, juega con el apodo que acompañó a Brenes durante su carrera futbolística y lo transforma en un personaje inspirado en los clásicos héroes de acción.

El video comienza con un primer plano del exfutbolista, quien mantiene un balón de fútbol en equilibrio sobre su frente. Mientras tanto, una voz en off introduce la particular identidad del personaje: “Todos conocíamos al Chiqui Brenes. Lo que no conocíamos... era al Chiqui Norris”.

Randall 'Chiqui' Brenes, exfutbolista, se mostró en una faceta poco conocida: como protagonista de comerciales. (Instagram)

A partir de ahí, la producción da paso a una escena con estética de vaqueros. Brenes aparece vestido de la temática, con sombrero negro, botas y un cinturón de hebilla grande, mientras permanece de pie sobre el techo de un autobús en movimiento, en medio de una carretera de apariencia desértica.

Sin perder el equilibrio, el exjugador deja caer el balón de su cabeza, lo atrapa con el brazo izquierdo y, con la otra mano, se acomoda el sombrero. La secuencia termina con la aparición del logotipo de la marca y el mensaje: “Energía antes, durante y después de tu actividad física favorita”.

Brenes es una de las figuras más recordadas del fútbol costarricense. Fue delantero del Club Sport Cartaginés y formó parte de la selección nacional que disputó el Mundial de Brasil 2014, torneo en el que Costa Rica alcanzó los cuartos de final.