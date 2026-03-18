Exfigura de Repretel asegura que sus inquilinos no pagaron alquiler durante tres años y confesó cuál fue su principal error

Pilar Acuña, expresentadora de 'Noticias Repretel', contó la dura experiencia que vivió al alquilar una casa familiar.

La expresentadora de Noticias Repretel, Pilar Acuña, compartió públicamente la difícil experiencia que enfrentó tras alquilar una casa de su padre. Según contó, los inquilinos ocuparon el inmueble durante tres años sin pagar.

De acuerdo con Acuña, la situación llegó hasta los tribunales, pues las personas se negaban a abandonar la vivienda a pesar de la deuda acumulada.

“Hicimos muchas cosas mal, no hubo un contrato, actuamos de buena fe. Ellos nos pidieron entrar a la casa antes de tiempo, les abrimos sin firmar y se valieron de eso para quedarse tres años sin pagar ni siquiera un mes”, reveló.

Acuña explicó que la propiedad —ubicada según ella, en un buen barrio— fue finalmente recuperada el pasado martes. Durante todo el proceso, agregó, su familia no tuvo contacto directo con los inquilinos, ya que todo se gestionó por medio de abogados.

“Es un proceso demasiado tedioso: papeles van, papeles vienen, en los juzgados todo dura meses. Es terrible”, dijo con evidente frustración.

La también periodista expresó su sorpresa por el sistema judicial, pues considera que puede manipularse para permitir que algunas personas vivan sin pagar alquiler.

Indignada, evitó referirse directamente a los inquilinos, aunque aseguró que difundió sus fotos y nombres entre profesionales del sector inmobiliario para prevenir nuevos casos.

“Ellos (los inquilinos) saben cómo funciona esto; andan haciendo esto hace mucho tiempo y están buscando ahora a dónde meterse a vivir gratis por un buen tiempo más”, añadió.

Acuña explicó que su intención al contar esta historia es hacer un llamado de atención a quienes alquilan propiedades.

“Las leyes de alquiler son muy fáciles de manipular y de trabar. Imagínese, tres años... parecía un sueño ayer cuando logramos sacar a las personas y recuperar la casa. Tengan cuidado con quién hacen negocios y a quién meten en sus casas”, concluyó.