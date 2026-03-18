Viva

Exfigura de Repretel asegura que sus inquilinos no pagaron alquiler durante tres años y confesó cuál fue su principal error

La comunicadora hizo una especial recomendación a quienes alquilan propiedades

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Por Fátima Jiménez
Patricia Acuña
Pilar Acuña, expresentadora de 'Noticias Repretel', contó la dura experiencia que vivió al alquilar una casa familiar. (Archivo)







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Pilar Acuña
Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

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