Estadounidense se queja de Costa Rica tras un año de vivir en el país: ‘Hay una falta de respeto’

Una joven estadounidense lleva más de un año de vivir en Costa Rica y continuamente utiliza su cuenta de TikTok para compartir su vida en el país, así como detalles que le parecen curiosos sobre la cultura local.

En uno de sus más recientes videos, la tiktoker se quejó de un aspecto de la idiosincracia nacional que, aunque es muy común, no logra entender y se le hace irrespetuoso.

La estadounidense se quejó sobre la impuntualidad en Costa Rica. (Shutterstock)

De acuerdo con la estadounidense, quien trabaja en una escuela costarricense, a menudo ha tenido que lidiar con la impuntualidad de los ticos.

“Hay una cosita que no me gusta para nada sobre la cultura de Costa Rica y es que creo que, a veces, hay una falta de respeto sobre el tiempo”, comentó.

Según dijo, puede ocurrir “sin problema” que en una reunión programada para iniciar a las 4 p. m., la primera persona llegue hasta las 5 o 5:30 p. m.

Además, confesó que no le encuentra sentido a la forma en que se usa en Costa Rica las palabras “ahora” y “ahorita”, por lo que incluso le dedicó un video:

“La diferencia entre ahorita y ahora, tampoco nadie la sabe. Es que: ‘Ahorita podemos hacer esta cosa y ahora esta cosa’. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con el tiempo’. Literalmente, es loco”, aseguró.

El video causó discusión en redes y, aunque unos cuantos se dieron por el pecho ante la afirmación de la joven, la inmensa mayoría le dio la razón sobre lo recurrente que es esta conducta.

“En el trabajo se considera una falta grave”, “No todos somos así, yo llego 5 o 10 minutos antes”, “La famosa ‘hora tica’”, “Te explico: el problema es que si llegamos a tiempo, nadie más ha llegado”, “Tenés razón, yo soy tico y odio eso”, “De consejo, convoque a la gente una hora antes”, fueron algunos de los mensajes.