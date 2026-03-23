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Estadounidense se queja de Costa Rica tras un año de vivir en el país: ‘Hay una falta de respeto’

La joven, quien reside en suelo tico, habló sobre un aspecto de la idiosincracia local que no le agrada

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Por Juan Pablo Sanabria

Una joven estadounidense lleva más de un año de vivir en Costa Rica y continuamente utiliza su cuenta de TikTok para compartir su vida en el país, así como detalles que le parecen curiosos sobre la cultura local.








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Estadounidense en Costa Rica
Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

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