Esta es la historia del hombre que estafó a McDonald’s por $24 millones con una promoción de la Cajita Feliz

Durante años, McDonald’s creyó que su promoción Monopoly era un éxito legítimo. En realidad, fue víctima de una estafa millonaria orquestada por su propio encargado de seguridad

Por El Tiempo / Colombia / GDA
McDonald's sufrió un fraude en su promoción Monopoly. Jerome Jacobson robó premios por 24 millones de dólares y fue condenado a 104 años de cárcel.
Un expolicía lideró por más de una década un fraude en la promoción Monopoly de McDonald’s y robó $24 millones en premios. (AFP)







