Yashin Quesada asume dirección general de Grupo Columbia: ‘Es una enorme responsabilidad’

Desde el miércoles 15 de febrero, el periodista Yashin Quesada es el nuevo director general de Grupo Columbia.

Así lo confirmó a La Nación el comunicador, quien asumió el cargo con mucha seriedad y con objetivos claros por cumplir en el grupo radiofónico.

“Es una gran satisfacción y, por otro lado, también entiendo que es una gran responsabilidad, porque son tiempos en los que hay muchos retos, mucha competencia y muchas cosas que hay que sortear”, comentó Quesada.

“Sin embargo, también creo que es una gran oportunidad de mantener y tratar de proyectar más lo que significa Columbia, porque para mí es la primera radio en opinión y es uno de los grupos radiofónicos más fuertes en el país. Así que es una enorme responsabilidad para mí”, detalla.

El periodista Yashin Quesada llegó a Columbia hace 36 años.

De acuerdo con Quesada, esta oportunidad llega 36 años después de que llegó por primera vez a Columbia, empresa a la que le guarda mucho cariño por todo lo que ha significado en su vida a nivel profesional.

“Yo quiero muchísimo a Columbia. Esta es mi casa. Me acuerdo llegar a Columbia vestido de colegio cuando Javier Rojas González me dio la oportunidad. Y, además, profesionalmente creo que cualquiera quisiera realmente estar en un grupo radiofónico al nivel de Columbia, entonces creo que esta nuevo cargo es una oportunidad maravillosa en mi vida y no la podía desaprovechar”, añade.

Además, el experimentado comunicador asegura que el nuevo cargo llega en un momento idóneo en su carrera, pues dice tener las capacidades para asumir nuevas responsabilidades. Confiesa que quizá, años atrás, no hubiera podido con tal reto.

Tanto a nivel personal como profesional, Yashinestá seguro de tener “el tiempo, la paciencia, la tolerancia y la experiencia para asumir las nuevas responsabilidades”.

“Llega en un momento de mi madurez profesional. Llega en un momento de la vida en el que estoy con mucha paz, con mucha tranquilidad y con la conciencia clara en el sentido de que posiblemente, si hubiera sido en otro momento, no lo hubiera asumido. Sin embargo, en este instante, creo que es el momento justo, es decir, no era ni antes, ni después. Creo que es un momento absolutamente bueno para mí y creo que para el grupo también”, asegura.

Nuevas funciones

Como director general de la empresa radiofónica, Quesada estará a cargo de las emisoras del grupo, es decir, Radio Dos, Columbia Stereo y Amplify. Además, explica que trabajará de la mano con la directora de noticias de Columbia, Evelyn Fachler; y con el director de deportes de la cadena, Eduardo Baldares.

Yashin Quesada asegura que esta oportunidad llega en el mejor momento de su vida.

Además, el periodista de 55 años trabajará muy de cerca con Daniela Alfaro, gerente general de Grupo Columbia en la “unificación de todas las ideas, de todos los planes, de todos los proyectos” que tiene la empresa para los próximos años.

“Cada departamento ya tiene claro los proyectos de cara a lo que viene. A mí me toca plantear situaciones y objetivos y debo estar con ellos de la mano velando para que el producto siga siendo el número uno. Lo que viene ahora es depurar lo que haya que depurar, mejorar lo que tiene que mejorar y sobretodo gestionar el gran talento y mejorar lo que nos haga falta”, explicó.

“Columbia tiene un gran grupo humano y lo que ocupamos es llenarnos de más ideas, de más fuerza para pegar el empujón que necesitamos”, agregó.