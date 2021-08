Verónica González se sobrepuso a difícil prueba y reactiva proyecto

Verónica González, de 38 años, se siente emocionada por retomar un proyecto al que le tiene un especial cariño. Foto: Verónica González para LN

Verónica González está lista para continuar. Luego de un año complicado tras el dolor y diferentes sentimientos que trajo consigo la muerte de su querida amiga María del Mar Umaña, la presentadora de Multimedios se siente preparada para reactivar un proyecto que crearon juntas.

Este agosto, Verónica reabrirá la academia de formación integral para mujeres MV Models, proyecto con el que busca honrar la memoria de María y, además, compartir con sus congéneres esas enseñanzas de vida que la han hecho crecer como mujer y profesional.

“Nuestra última graduación de MV Models (M de María y V de Verónica) fue en enero del 2020. Este año habríamos cumplido seis años desde que abrimos. El año anterior no abrimos el curso porque la pandemia no lo permitió y luego la salud de ella empeoró”, recuerda.

Con este proyecto la intención siempre ha sido “llevar a muchas mujeres, desde adolescentes hasta adultas mayores, a sentirse mejor consigo mismas desde un crecimiento integral”.

“Este siempre fue su sueño. Sabía que ella quería que continuara. Fue de lo último que hablamos”, cuenta Verónica.

MV Models vuelve a abrir sus puertas (virtuales y presenciales) el viernes 6 y el sábado 7 de agosto.

El tiempo perfecto

La idea de reactivar el proyecto siempre acompañaba a Verónica, sin embargo, emocionalmente era difícil para ella.

“Necesité más de un año para poder sentirme fuerte y conocer al grupo de personas que quisieran sumarse al proyecto. El tiempo de Dios es perfecto. El viernes y sábado iniciamos oficialmente. Esto es mantener el sueño de María vivo. Me llena de mucha alegría; no fue sencillo. Por eso me siento tan feliz”, detalló.

--Finalmente, ¿qué la animó a reactivar el proyecto?

--Principalmente el hecho de que sabía que era un proyecto que nació desde la necesidad de ayudar y que no quería que se quedara tirado. Cuando Mari trasciende ella dejó un legado y soy responsable de continuar con este legado. Muchas mujeres se vieron beneficiadas. Siempre decían que era una lástima que el proyecto no continuara.

--¿Siente que sanó?

--Justamente ahorita tengo herramientas emocionales para poder abordarlo. El duelo no es sencillo. En promedio se dice que tal vez se toma un año pasar por las etapas para poder cerrar un duelo. Hay momentos de vulnerabilidad con la ausencia de Mari.

“Pero también, y no solamente por el tema de Mari, he ido creciendo como mujer y persona, atendiendo las lecciones de la vida y lo que he trabajado para mejorar. Creo que son herramientas valiosas para compartir. En esas dos aristas me siento con la fortaleza para poder retomarlo”.

A inicios del 2015, Verónica González y María del Mar Umaña crearon la academia MV Models, desde entonces su amistad empezó a crecer al punto de llegar a considerarse hermanas. Hoy Verónica honra a su amiga reactivando el proyecto que nació en el corazón de las dos. Foto: Verónica González para LN. (Cortesía, VM/ LN)

Un reinicio

Verónica, quien desde abril renunció a Repretel -donde trabajó por 10 años- y luego aceptó la propuesta de unirse a Multimedios y presentar Divas como vos, dice sentirse bien y agradecida con Dios.

“Soy una persona que piensa mucho para dar pasos. Se me hace más sencillo aferrarme que salirme de mi zona de confort. Por eso me costó dar el paso de cambiar de trabajo. Fue una decisión que me ha generado nuevos retos, nuevos aires. Hasta el día de hoy estoy tranquila y feliz. Siempre trato de dar lo mejor. Mis compañeros y equipo de producción hacen que el ambiente sea bonito. He sido muy bien recibida y eso me hace sentir feliz.

En la vida hay que estar donde una se sienta feliz, cómoda, segura y con paz. Esos son los básicos de decisiones correctas”, comentó.

Regresando a su nuevo proyecto, Verónica está emocionada y agradecida por apoyar a mujeres en sus diferentes etapas. En este reinicio contará con el apoyo de especialistas en todas las áreas, entre ellas, con la periodista y presentadora de Noticias Repretel, Jennifer Segura, quien compartirá sus conocimientos en comunicación asertiva. Asimismo, contará con el apoyo de la empresaria y exreina de belleza Marisol Soto, experta en etiqueta y protocolo.

En su academia, Verónica también impartirá el curso de fotopose y las alumnas recibirán, por parte de distintas profesionales, clases de asesoría de modas, inteligencia emocional, proyección y dicción, pasarela, automaquillaje y autopeinado.

“Nos enfocamos en mujeres por sororidad y queremos ser ese apoyo entre nosotras. Somos mujeres empoderando mujeres”, dijo.

Si desea obtener más información sobre MV Models puede comunicarse al 7071-0441 o seguir las redes sociales de la academia en Facebook e Instagram.