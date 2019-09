A esa altura de la conversación, ya había comprendido que no estaba bromeando y me puse serio yo también, a tono con la circunstancia. Un velo de duda y temor me abrumaba. No puede ser, pensaba yo, su esposa Cecilia es una excelente persona, amable y trabajadora, siempre ocupada en sus quehaceres. Además, eso de que se la habían llevado a la fuerza, y en una motocicleta, tampoco encajaba en mis divagaciones.