Tica es nominada a los premios de locución de la Society of Voice Arts and Sciences (Sovas)

Hace siete años, cuando Mariela Baltodano comenzaba a dar sus primeros pasos en el mundo de la locución tenía un objetivo claro: llegar a los Voice Arts Awards, que entrega la Society of Voice Arts and Sciences (Sovas).

No sabía cuándo o cómo, solo sabía que tenía que esforzarse y dar siempre lo mejor de ella para poder competir algún día por uno de estos premios, que según explica, son considerados los galardones homólogos de Premios Óscar de la Academia en el campo de la locución y el doblaje.

Este domingo 19 de diciembre, después de muchos esfuerzos, sacrificios, pero sobretodo empeño, Mariela participará en la ceremonia de entrega de los codiciados reconocimientos, que premia los mejores trabajos realizados por actores de voz, podcasters, productores, narradores de audiolibros, narradores de descripciones de audio, redactores publicitarios, ingenieros de audio y directores de casting, entre otros.

Días atrás la josefina de 31 años recibió la noticia de que estaba nominada a un Voice Art Award en la categoría Outstanding Commercial Demo Best Spanish VoiceOver.

Mariela Baltodano se dedica a la locución desde hace siete años. (Cortesía APROVOZ)

“Poder estar nominada en unos premios de una categoría tan alta es tan increíble, porque es que esto significa poder representar al país y el hecho de que se escuche el nombre de Costa Rica, un lugar en el que hay tantísimo talento, es como una oportunidad para que pongan los ojos sobre Costa Rica. Estoy realmente muy feliz, porque Sovas es como la máxima organización en locución que hay en Estados Unidos”, afirma la joven.

Los galardones se entregarán este domingo 19 de diciembre a las 5:30 p. m. en el Museo Guggenheim en Nueva York, Estados Unidos y la locutora costarricense ya se encuentra en la Gran Manzana para participar en la gala de premiación.

“Yo siento que estoy soñando todo lo que está pasando y es increíble”, añadió.

Nominación

Esta es la tercera vez que una locutora costarricense es nominada en esta premiación, ya que en la edición del 2019 la locutora Marcela Loría fue postulada en la categoría Mejor comercial de televisión o web en español; y en el 2020 Loría fue parte del elenco del proyecto narrativo Para que tú me oigas de Vicky Tessio, que ganó en la categoría Spoken Word or Exceptional Narration - Best Voice In Spanish (palabra hablada o narración excepcional – mejor voz en español).

De acuerdo con Mariela Baltodano, para esta ocasión grabó un demo que combinaba frases en español e inglés y antes de enviarlo a la organización, se aseguró de que tuviera la suficiente calidad para poder competir por la estatuilla. Esta fue una grabación que se hizo desde un estudio en Costa Rica, mientras la dirigían en Estados Unidos.

“El demo es un audio de un minuto que demuestra lo que uno hacer con su voz y hay en varias categorías. Este que yo tengo, es en categoría comercial y lo coproduje con Alfonso Lugo, que es un productor, locutor y cantante mexicano que vive en Los Ángeles, California”, detalla.

En esta categoría, Baltodano compite contra los locutores Gabriel Porras, Adriana Serna, Maclovia Voiceover y Carlos Mendez.

“Este era mi sueño, justo poder estar nominada. Y yo creo que yo soy la menor, por lo menos en mi categoría y es increíble. Yo solo espero seguir y seguir aprendiendo porque la verdad es que yo estoy empezando mi carrera, solo tengo siete años, pero hay gente que tiene 40 o 50 años de trabajar en esto y qué bueno poder compartir con ellos”, agrega.

Sin embargo, este no solo ha sido un 2021 exitoso para Mariela por los Voice Arts Awards, pues hace tan solo unos días atrás la joven se dejó la estatuilla de los premios Lavat como Mejor demo comercial femenino. Estos son los prestigiosos galardones que se entregan a nivel latinoamericano.

Esta es la primera vez que Mariela Baltodano está nominada a los Voice Arts Awards. (Cortesía APROVOZ)

No obstante, la locutora mantiene los pies en la tierra y asegura que estos reconocimientos solo la impulsan a tratar de ser mejor, e impulsar a otros jovenes a perseguir sus sueños, por más lejanos que parezcan.

“Si de algo pudiera servir, esto es para mí una forma de impulsar a otras personas a que sigan sus sueños. A mí desde pequeña me enseñaron a seguir mi estrella y estas cosas hacen que la sienta cada vez más cerca. Entonces, quisiera poder inspirar a otras personas a que sigan intentándolo, porque por más obstáculos que haya en el camino hay que creer y en mi caso, eso no ha sido nada fácil.

“Yo creo el obstáculo en mi carrera, ha sido el creer en mí misma y este es un resultado de que el haber salido de esa zona de confort fue la clave del éxito para mí. Entonces, hay que hacerlo... con miedo, pero hacerlo”, explica.

Mariela estudió Artes Dramáticas en la Universidad de Costa Rica (UCR), pero poco a poco fue especializándose en locución. A la fecha puede mencionar que ha trabajado con marcas como Google y Toyota en Estados Unidos, mientras que en Costa Rica ha trabajado en locución comercial, en locución corporativa, para eLearning, audiolibros e incluso centrales telefónicas.

La ceremonia de premiación de los Voice Arts Awards se trasmitirá vía streaming a través del sitio web http://sovas.org/