No obstante, por más bueno que sea el final de la segunda temporada de The Mandalorian, la serie no ha escapado de algunas interrogantes que han dejado a los fans confusos por como la temporada 3 se desarrollará. ¿Qué pasará con Grogu? ¿Y con Mando? ¿Cómo lograrán mantener el interés en la historia? Screenrant hace una lista de las preguntas más importantes.