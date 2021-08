Street Food Festival cambia de fecha pero promete más sabor y diversión

Más de 25 food trucks y stands gastronómicos participarán en la segunda edición del Street Food Festival. Archivo. (Jeffrey Zamora R)

La segunda edición del Street Food Festival, esperado evento gastronómico que se iba a realizar el 12 de mayo en el Parque Viva, se efectuará ahora el sábado 7 de julio.

Debido a la realización del concierto de Roberto Carlos, que se efectuará el próximo sábado 12 de mayo en el Anfiteatro Coca-Cola, la producción de la actividad tomó la decisión de cambiar la fecha.

Sin embargo, la organización del Street Food Festival promete que, para la fecha pactada, el Centro Kolbi "se convertirá en una deliciosa fiesta llena de sabor, pero, en especial, de mucha diversión".

Este evento gastronómico reunirá a más de 25 food trucks y stands gastronómicos, que tienen como principal propósito ofrecer al público variadas y exquisitas opciones gourmet, combinadas con un ambiente familiar, lleno de música en vivo y áreas infantiles.

“Nuestro principal objetivo siempre será ofrecerles actividades de calidad y entretenimiento al público fiel de esta fiesta gastronómica. Es por ello que no queríamos comprometer espacios destinados al Street Food Festival con el concierto", dijo Édgar Macho Cárdenas, gerente de proyectos de Parque Viva mediante un comunicado de prensa.

"Sin embargo, el visitante puede estar seguro de que este día tendremos mucha más variedad y zonas de diversión, apta para todas las edades", agregó Cárdenas.

Street Food Festival El evento contará con diversas áreas para compartir y saborear los distintos platillos. Fotografia: Graciela Solis (GRACIELA SOLIS)

En esta oportunidad, algunos de los food trucks que el público podrá disfrutar son Agüizotes, Ventanita Meraki, The Spot, Bombona, Papata, Garibaldis, y Cebichería. También podrá disfrutar del Central Truck, Go Fish, Il Volpino, The Hungry Pig, Armonía, Pipos, Mr. Mango, La Cleta, entre muchos otros.

El Mercadito, música en vivo y niños.

En el Street Food Festival la música en vivo se mezclará con el placer de comer bien.

Reconocidos músicos y DJ locales, cuyos nombres se darán a conocer en los próximos días, harán acto de presencia en la actividad.

Por si fuera poco, el evento contará también con la presencia de El Mercadito, el cual agrupa una variada oferta de productos elaborados por emprendedores costarricenses.

"Bisutería, artículos en madera, productos para mascotas, lámparas, ropa y conservas" ofrece El Mercadito para sus visitantes.

La entrada al festival es gratuita. Solo debe pagar el costo del parqueo. Foto Jeffrey Zamora (Jeffrey Zamora R)

Además, para los más chicos y la tranquilidad de los padres, se habilitará el espacio The Kids Corner, el cual contará con inflables, pintacaritas, circuito de go-karts y un baby station para los bebés.

La entrada al Street Food Festival es gratuita. Lo único que tiene costo es el parqueo, con un precio de ¢3.000.

Próximamente, para los usuarios de www.boleteria.cr, se estará comercializando una entrada VIP.